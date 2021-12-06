"Яндекс.Музыка" назвала самых популярных артистов года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Пользователи стримингового сервиса "Яндекс.Музыка" в 2021 году чаще всего слушали певицу Мари Краймбрери и рэпера Моргенштерна. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе платформы.

"По количеству прослушиваний самой популярной артисткой стала Мари Краймбрери, а главным артистом, как и в прошлом году, стал Моргенштерн", - рассказали в "Яндекс.Музыке". Самой прослушиваемой песней года стал трек "Птичка" рэп-дуэта HammAli & Navai.

В пресс-службе сервиса отметили, что впервые международный песенный конкурс "Евровидение" повлиял на рейтинги стримингов: победители смотра - итальянская группа Maneskin - удерживали лидирующие позиции в чартах в течение нескольких месяцев с композициями Beggin, Zitti e Buoni, I Wanna Be Your Slave.

Среди трендов года в "Яндекс.Музыке" также назвали то, что все больше пользователей доверяет подбор треков функции рекомендаций. "Больше половины всех прослушиваний в "Яндекс.Музыке" приходится на персональный поток "Моя волна" и умные плейлисты", - отметили в компании. Кроме того, растет популярность подкастов: если в середине прошлого года слушатели проводили за подкастами в среднем 116 минут в месяц, то сейчас - больше трех часов. Среди жанров растет популярность фонк-рэпа - поджанра хип-хопа, для которого характерны тяжелые глубокие басы и умышленно "испорченный" звук.

Пользователи "Яндекс.Музыки" также могут увидеть персональные итоги года: раздел "Это был мой 2021" покажет им, какие артисты и композиции стали их личными победителями в различных номинациях. "Например, один пользователь-рекордсмен послушал 63 480 уникальных треков", - заметили в компании.