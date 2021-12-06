Вышел тизер специальной серии "Гарри Поттера"

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер спешла "20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс" (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts), в котором встретятся актеры франшизы. Премьера передачи запланирована на 1 января.

В ролике письма из Хогвартса получили Мэтью Льюис (Невилл Долгопупс), Робби Колтрейн (Хагрид) и Марк Уильямс (Артур Уизли).

Кроме того, анонсировано, что в серии появятся Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Хелена Бонем Картер, Рэйф Файнс, Джейсон Айзекс, Гэри Олдман, Том Фелтон, Эванна Линч и многие другие.

Ранее Variety сообщал, что спешл "расскажет волшебную историю создания ["Гарри Поттера"] при помощи совершенно новых содержательных интервью и бесед с актерами". Специальная серия посвящена 20-летней годовщине первого фильма франшизы - "Гарри Поттер и философский камень".