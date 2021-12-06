Умер музыкант Олег Эмиров, работавший с группами "Сплин" и "Колибри"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Российский композитор и музыкант Олег Эмиров, сотрудничавший с группами "Сплин", "Колибри" и "Tequilajazzz", умер на 52-м году жизни. Об этом сообщается в понедельник на странице группы "Колибри" в Facebook.

"Умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ. Человек", - говорится в сообщении. Эмиров умер 5 декабря.

Олег Эмиров родился 8 сентября 1970 года в Ленинграде. Окончил музыкальную школу при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. Сотрудничал с группами "Колибри", "Tequilajazzz", "Сплин", "Zorge" и другими коллективами.

В 1999 году Эмиров стал аранжировщиком и саунд-продюсером канала "НТВ". Он являлся автором музыки к десяткам телепередач, в их числе "Намедни" и "Школа злословия". Композитор также создал звуковое оформление телеканалов "ТНТ" и "ТВ-Центр".