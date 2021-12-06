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Интерактивную карту театральных площадок разработали в Подмосковье

С ее помощью можно узнать адрес и контакты культурной площадки, ознакомиться с афишей, купить электронный билет, уточнить меры безопасности в учреждении культуры

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Интерактивная карта о работе театрально-концертных площадок Московской области появилась на сайте регионального правительства, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

"Специально для жителей и гостей Подмосковья Министерство культуры Московской области совместно с порталом Правительства Московской области подготовили театрально-концертную интерактивную карту. Спектакли, концерты, интерактивные представления для детей и взрослых, творческие вечера, киноконцертные программы и многое другое в одной точке - на портале mosreg.ru", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что с помощью карты жители и гости Подмосковья смогут узнать адрес и контакты культурной площадки, ознакомиться с афишей, купить электронный билет, уточнить меры безопасности в том или ином учреждении.

В пресс-службе рассказали, что единый реестр, куда вошли 450 театрально-концертных площадок региона, разработали в регионе впервые.

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