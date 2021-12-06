В Эрмитаже сообщили, что музей будет экспериментировать с тоном фасадов Зимнего дворца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Окраска фасадов главного здания Государственного Эрмитажа - Зимнего дворца в Санкт-Петербурге в процессе реставрации будет немного меняться в сторону пастельного тона, но привычный зеленый цвет сохранится. Об этом сказал в понедельник генеральный директор музея Михаил Пиотровский во время интернет-беседы, посвященной Дням Эрмитажа.

Он отметил, что вопрос о возвращении исторического цвета Зимнего дворца регулярно поднимается, но решения относительно облика здания принимаются с учетом градостроительных норм, требований охраны памятников и общественного мнения.

"Что касается фасада Зимнего, мы проявили демократизм, мы советуемся с людьми. Мы объявили на сайте дискуссию и спросили мнение, не вернуть ли предыдущий фасад, хотя было много окрасок самых разных. Большинство сказали, что они привыкли к тому, что есть. И тут ситуация, когда не стоит делать никаких резких движений. Но есть другая вещь: мы забыли, что исторически Санкт-Петербург - город пастельных тонов, и мы современными красками загубили этот тонкий пастельный тон. И вот то, что мы сейчас стараемся делать: я думаю тот, кто внимательно смотрит, видит, что фасад Эрмитажа сильно изменился в цвете в сторону пастели от ярко-зеленого, и дальше будем так экспериментировать", - сказал Пиотровский.

Он напомнил, что зеленый цвет был выбран для фасадов Зимнего дворца в середине XX века. "Этот цвет был внедрен после войны главными архитекторами Ленинграда в подражание Екатерининскому дворцу в Пушкине - считалось, что такова была главная идея Растрелли, и это больше подходит для города. Потом стали исследовать, выяснилась целая история многочисленных окрасок", - сказал Пиотровский, отметив, что была в том числе "безобразная" окраска конца XIX века, когда на здании не выделялись колонны.

Историческим цветом, по словам Пиотровского, можно считать охристо-серый. "Но с этим самым охристым, сероватым фасадом - его попытались сделать на компьютере - получается средней руки немецкий замок, которых очень много, и нет никакого необыкновенного эффекта", - отметил он.

О цвете Эрмитажа

Согласно историческим исследованиям, Зимний дворец с момента его возведения и на протяжении 100 лет имел желто-белую или охристую окраску - такой цвет был выбран архитектором Растрелли в 1762 году. На фоне стен песчаного цвета выделялся белый орнамент. При Николае II все здания ансамбля Дворцовой площади слились в монохромную терракотово-кирпичную колористическую массу, без цветового выделения орнамента и колонн. В таком виде Эрмитаж пережил Октябрьскую революцию, и оставался до 1920-х годов, когда начались эксперименты с колеровкой фасадов Зимнего дворца.

В 1927 году была попытка окрасить здание в серый цвет, затем в коричнево-серую гамму. В 1934 году Зимний дворец покрасили масляной краской, причем почти оранжевым цветом. В 1945-1947 годах для выработки окончательного решения по окраске зданий на Дворцовой площади была создана представительная комиссия. Именно тогда для фасадов Эрмитажа выбрали окись хрома с добавлением изумрудного пигмента, а для колонн, карнизов и обрамления окон - белый цвет; лепной декор, картуши и капители решили окрасить охрой. Таким Эрмитаж знают туристы всего мира.