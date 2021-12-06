Более 800 писем в будущее написали жители и гости Екатеринбурга в рамках биеннале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Более 800 писем написали жители и гости Екатеринбурга в будущее в рамках проекта художника Эгемен Демирчи из Берлина на VI Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Они будут храниться 100 лет, после чего будут разосланы адресатам "Почтой России", сообщили ТАСС в пресс-службе биеннале.

Главпочтамт Екатеринбурга впервые стал одной из основных площадок уральской биеннале, ее за два месяца посетили 22 тыс. гостей.

"Уральцы и гости Екатеринбурга написали 800 писем, которые в течение 100 лет будут храниться в архиве музея, а в 2121 году будут отправлены адресатам Почтой России", - сообщили в пресс-службе.

Уральская индустриальная биеннале - крупнейший международный проект в сфере современного искусства на территории РФ, который реализуется с 2010 года по инициативе Уральского филиала Государственного центра современного искусства. В этом году темой биеннале стала "Время обнимать и уклоняться от объятий", предметом осмысления - нормы межличностной коммуникации, переживающие особенно стремительную трансформацию в новых глобальных условиях. Публичная программа стартовала 16 сентября, а основная программа для широкой публики была представлена со 2 октября по 5 декабря в Екатеринбурге и ряде городов Урала. Биеннале современного искусства собрала на Урале более 50 художников и коллективов из 23 стран.