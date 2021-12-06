Нину Ургант посмертно наградили премией "Звезда театрала"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Народную артистку РСФСР Нину Ургант посмертно наградили Международной театральной премией зрительских симпатий "Звезда театрала" в почетной номинации "Легенда сцены". Награду передали заместителю худрука Александринского театра Игорю Троилину, передает корреспондент ТАСС.
"Этот вечер мы посвятим в том числе и памяти лауреата самой почетной номинации "Легенда сцены" Нины Ургант, которой не стало три дня назад. Мы будем говорить о ней светло, радостно, тепло, как она жила и творила", - сказал президент премии, главный редактор журнала "Театрал" Валерий Яков, открывая церемонию в Театре им. Вахтангова в Москве.
"Сказать, что нас опечалила и шокировала эта новость, - ничего не сказать", - заявил Яков, передавая награду представителю театра, в котором играла Ургант.
Зал громкими аплодисментами встретил объявление Ургант лауреатом в этой номинации. На экране демонстрировался ролик, посвященный актрисе.
Об актрисе
Нина Ургант умерла 3 декабря 2021 года на 93-м году жизни. Прощание с актрисой пройдет 8 декабря в Александринском театре.
За долгие годы работы на александринской сцене Ургант создала галерею ярких женских образов в современном и классическом репертуаре, среди ее героинь были Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего", Ксантиппа в спектакле "Беседы с Сократом" Э. Радзинского, императрица в "Капитанской дочке" А. Пушкина и другие. Из ее работ в кино, среди которых было более 70 фильмов, зрителям больше всего запомнилась роль военной медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал" режиссера Андрея Смирнова.
Ургант была удостоена многих наград, в 2006 году она получила орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, в 2013 году удостоена Российской национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
Минута молчания
На церемонии почтили память ушедших в этом году деятелей культуры.
"За последние два года практически еженедельно, в последнее время чуть ли не ежедневно, теряем близких, родных людей. Мы теряем друзей, коллег, кумиров", - отметил ведущий вечера Александр Олешко.
Его соведущая Нонна Гришаева добавила, что до звезд мы не можем дотянуться, но их свет всегда с нами. "Они остаются с нами, мы помним их. Пока мы помним их, они живы", - сказала актриса.
Зал встал. Гости церемонии почтили память народной артистки РСФСР Нины Ургант, народной артистки РФ Нины Руслановой, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова, народного артиста РФ Валерия Гаркалина, народного артиста СССР Николая Сличенко, народного артиста России Владимира Качана, народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, народного артиста СССР Василия Ланового, народного артиста РФ Владимира Коренева и многих других.
"Звезда театрала" - единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Ее лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри - многотысячная зрительская аудитория по всему миру. Победители в самой почетной номинации "Легенда сцены" определяются без зрительского голосования редколлегией журнала "Театрал" и утверждаются общественным советом премии. "Звезда театрала" проводится с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов. Премия учреждена в 2008 году.
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