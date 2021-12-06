Нину Ургант посмертно наградили премией "Звезда театрала"

"Этот вечер мы посвятим в том числе и памяти лауреата самой почетной номинации "Легенда сцены" Нины Ургант, которой не стало три дня назад. Мы будем говорить о ней светло, радостно, тепло, как она жила и творила", - сказал президент премии, главный редактор журнала "Театрал" Валерий Яков, открывая церемонию в Театре им. Вахтангова в Москве.

"Сказать, что нас опечалила и шокировала эта новость, - ничего не сказать", - заявил Яков, передавая награду представителю театра, в котором играла Ургант.

Зал громкими аплодисментами встретил объявление Ургант лауреатом в этой номинации. На экране демонстрировался ролик, посвященный актрисе.

Об актрисе

Нина Ургант умерла 3 декабря 2021 года на 93-м году жизни. Прощание с актрисой пройдет 8 декабря в Александринском театре.

За долгие годы работы на александринской сцене Ургант создала галерею ярких женских образов в современном и классическом репертуаре, среди ее героинь были Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего", Ксантиппа в спектакле "Беседы с Сократом" Э. Радзинского, императрица в "Капитанской дочке" А. Пушкина и другие. Из ее работ в кино, среди которых было более 70 фильмов, зрителям больше всего запомнилась роль военной медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал" режиссера Андрея Смирнова.

Ургант была удостоена многих наград, в 2006 году она получила орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, в 2013 году удостоена Российской национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Минута молчания

На церемонии почтили память ушедших в этом году деятелей культуры.