В Софии открылась выставка к 800-летию Александра Невского

СОФИЯ, 6 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Фотовыставка "Воин. Миротворец. Молитвенник. Образ святого благоверного князя Александра Невского в убранстве Исаакиевского и Сампсониевского соборов и храма Спаса на Крови", привезенная из Санкт-Петербурга, открылась в понедельник в Российском культурно-информационном центре (РКИЦ) в Софии.

Куратор выставки, начальник экспозиционно-выставочного отдела Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Марина Хайретдинова в беседе с корреспондентом ТАСС указала на необычные детали экспозиции. "Святой благоверный князь Александр Невский имеет особое значение для Санкт-Петербурга и его храмов, в Софии его именем также был назван величественный храм. Мы рады возможности впервые показать в Софии наши сокровищницы, представленные в виде уникальных фоторабот. Самые интересных из 40 снимков, на мой взгляд, те, что позволяют увидеть детали украшения храмов, которые недоступны даже их посетителям, так как находятся от них далеко и высоко, закрыты воротами или другими элементами конструкции, иногда реставрационными лесами. Но здесь, на выставке, можно видеть и уникальные фрагменты росписи купола Исаакиевского собора, и мозаику, и скульптурные композиции, все эти детали стали доступны благодаря работе наших фотографов", - рассказала Хайретдинова.

Она сообщила, что в столице Болгарии экспозиция будет работать до начала января, затем ее покажут в Бачковском монастыре и других регионах страны.

"Работа над выставкой, где в основном представлены оригинальные снимки, заняла около года. Съемка была сложной, так как практически постоянно требовалось дополнительное осветительное оборудование. Поэтому каждый снимок - большая индивидуальная работа. Большинство фотографий сделаны в течение последнего года, причем нашей главной задачей была необходимость передать дух и уникальный характер каждого из соборов", - рассказал автор большинства снимков Евгений Горох. Он добавил, что в настоящее время обсуждается вопрос об организации еще одной фотовыставки, которую посвятят реставрации петербургского храма.

К фотовыставке выпустили красочный каталог и комплект открыток, которые доступны всем посетителям РКИЦ.

Организаторами фотовыставки стали правительство Санкт-Петербурга, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор", представительство Россотрудничества в Болгарии и РКИЦ.