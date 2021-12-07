В Москве наградили лауреатов премии зрительских симпатий "Звезда театрала"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Вечером 6 декабря в Театре им. Вахтангова в Москве прошла XIV церемония вручения премии зрительских симпатий "Звезда театрала".

"Десятки тысяч зрителей отдали свои голоса русскому театру, актерам, режиссерам, тем, кого сегодня будем награждать. Не все получат награды, но я должен сказать, что среди номинантов нет ни одного, кто бы не получил тысячи зрительских голосов", - сказал президент премии, главный редактор журнала "Театрал" Валерий Яков.

Он также поздравил со 100-летием Театр им. Вахтангова, в котором проходит церемония. Кроме того, поблагодарил всех участников голосования.

Режиссером церемонии выступил Алексей Франдетти, а ведущими стали популярные актеры театра и кино Нонна Гришаева и Александр Олешко.

Памяти ушедших

На церемонии почтили память ушедших в 2021 году деятелей культуры.

"За последние два года практически еженедельно, в последнее время чуть ли не ежедневно теряем близких, родных людей. Мы теряем друзей, коллег, кумиров", - отметил ведущий вечера Александр Олешко.

Его соведущая Нонна Гришаева добавила, что "до звезд мы не можем дотянуться, но их свет всегда с нами". "Они остаются с нами, мы помним их. Пока мы помним их, они живы", - сказала актриса.

Зал встал. Гости церемонии, в частности, почтили память народной артистки РСФСР Нины Ургант, ставшей лауреатом премии в номинации "Легенда сцены", а также народной артистки России Нины Руслановой, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова, народного артиста России Валерия Гаркалина, народного артиста СССР Николая Сличенко, народного артиста России Владимира Качана, народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, народного артиста СССР Василия Ланового, народного артиста России Владимира Коренева и многих других.

Народную артистку РСФСР Нину Ургант посмертно наградили Международной театральной премией зрительских симпатий "Звезда театрала" в почетной номинации "Легенда сцены". Награду передали заместителю худрука Александринского театра Игорю Троилину.

"Этот вечер мы посвятим в том числе и памяти лауреата самой почетной номинации "Легенда сцены" Нины Ургант, которой не стало три дня назад. Мы будем говорить о ней светло, радостно, тепло, как она жила и творила", - сказал Валерий Яков, открывая церемонию.

"Сказать, что нас опечалила и шокировала эта новость, - ничего не сказать", - заявил Яков, передавая награду представителю театра, в котором играла Ургант.

Нина Ургант ушла из жизни 3 декабря 2021 года на 93-м году жизни. Прощание с актрисой пройдет 8 декабря в Александринском театре.

Легенды сцены

Помимо Ургант, театральной премии зрительских симпатий "Звезда театрала" в номинации "Легенда сцены" удостоились хореограф, балетмейстер Большого театра России, народный артист СССР Юрий Григорович, художественный руководитель Российского академического молодежного театра, режиссер, народный артист РСФСР Алексей Бородин и народная артистка России Лия Ахеджакова.

Григорович не смог сам присутствовать на церемонии, награду для него передали прима-балерине Большого театра Анне Никулиной. Награду передали специальный корреспондент Редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС Ольга Свистунова, которая на протяжении 30 лет ездила с ГАБТ по всему миру, а также поэтесса Лариса Рубальская.

"Я действительно ездила как корреспондент ТАСС на протяжении 30 лет с балетом Большого театра практически по всему свету. И должна заявить: нигде и никогда на балетах Григоровича не бывает свободных мест", - сказала Свистунова. Она назвала Григоровича настоящей живой легендой.

Принимая награду для Григоровича, Никулина отметила, что гордится работой с таким мастером, и пожелала крепкого здоровья и сил хореографу, которому в январе исполнится 95 лет. "Это очень приятно и очень здорово - то, что происходит на этой замечательной премии "Звезда театрала" и то, что это происходит в потрясающем театре, который я поздравляю с их столетием. Только что я смотрел в зале спектакль "Война и мир" и понимал, что театр жив тогда, когда он содержателен", - сказал Бородин, получая награду.

Ахеджакова перечислила театры, на площадке которых играла, вспомнила коллег, с которыми работала. "Какие сцены! Какие потрясающие партнеры!" - заявила она, отметив, уже может говорить о сокровенном и почти исповедаться. "То, ради чего мы выходим на сцены, чтобы транслировать смыслы, - это самое главное", - заявила актриса.

Лауреаты в самой почетной номинации "Легенда сцены" определяются без зрительского голосования редколлегией журнала "Театрал" и утверждаются общественным советом премии. В его состав входят народная артистка СССР Алла Пугачева, летчик-космонавт Олег Скрипочка, заслуженные мастера спорта России Илья Авербух и Алина Кабаева, заслуженный деятель искусств Лариса Рубальская, писатель Татьяна Устинова и другие. Премия в номинации "Легенда сцены" присуждается за многолетнее служение искусству.

Лучшие спектакли

Что касается основных номинаций, то здесь победители определяются с помощью интернет-голосования, которое проходит на сайте премии. Номинанты, получившие в прошедшем сезоне 2020-2021 годов высокую зрительскую оценку, вошли в лонг-лист, который включал 180 имен и названий в 18 номинациях, это спектакли, артисты, театры и проекты. В шорт-листе в каждой из номинаций осталось по трое претендентов на награду.

Лучшим спектаклем большой формы, по версии международной театральной премии зрительских симпатий "Звезда театрала", стала постановка "Король Лир" в Театре им. Вахтангова. Об этом объявили 6 декабря на торжественной церемонии в Москве.

Постановку осуществил Юрий Бутусов. Другими номинантами в этой категории были "И никого не стало" режиссера Владимира Машкова в Театре Олега Табакова и "Ричард III" Нины Чусовой в Театре имени Моссовета.

В номинации "Лучший спектакль. Малая форма" победила постановка "Гроза прошла" Андрея Максимова в Театре им. Моссовета.

Лучшим режиссером признали Константина Райкина, поставившего "Плутни Скапена" в театре "Сатирикон", а лучшим театральным директором стала Софья Апфельбаум.

Лучшим музыкальным спектаклем назвали постановку "Танго между строк" режиссера Натальи Ковалевой в Театре им. Вахтангова, лучшим спектаклем для детей и юношества - "Кошка, которая гуляла сама по себе" Василия Заржецкого Новосибирского музыкального театра.

Композитор Александр Журбин, вручая премию в номинации "Лучший музыкальный спектакль", с радостью отметил, что музыкальный театр в России развивается стремительно, ставятся десятки мюзиклов по всей стране. Режиссер Наталья Ковалева поблагодарила автора пьесы, Театр им. Вахтангова, команду артистов, уникальный оркестр театра и всех, кто причастен к созданию постановки.

Лучшей постановкой иностранного режиссера в России народное жюри признало "Отцы и дети" польского режиссера Анждея Бубеня на сцене Театра драмы имени Волкова в Ярославле. Другими претендентами в этой категории были спектакль "Горбачев" Алвиса Херманиса в Театре наций и "Мисс Сайгон" Корнелиуса Балтуса в Театре музыкальной комедии (Санкт-Петербург).

Лучшие актеры и актрисы

Максим Аверин, Антон Хабаров и Юрий Стоянов стали лучшими актерами, по версии премии.

Аверин получил премию в номинации "Лучшая мужская роль" за воплощение образа Геннадия Несчастливцева в спектакле "Лес" Театра сатиры. Антон Хабаров получил награду за роль Астрова Михаила Львовича в постановке "Дядя Ваня" Московского Губернского театра. Стоянова отметили в номинации "Лучшая роль театрального актера в кино" за роль Деда Славы в сериале "Вампиры средней полосы".

Среди актрис лидерами стали Татьяна Кравченко, Вера Алентова и Анна Чиповская. Кравченко получила награду в номинации "Лучшая женская роль" за образ Нины Петровны в постановке "под одной крышей" театра "Ленком Марка Захарова". Алентова стала лауреатом в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за роль Госпожи Аргант в спектакле "Ложные признания" в Театре им. Пушкина. Чиповская победила в номинации "Лучшая роль театральной актрисы в кино" за роль Киры в молодости в фильме "Кто-нибудь видел мою девчонку?".

Лучшие проекты

Лучшим региональным театром назвали Алтайский краевой театр драмы им. Шукшина (Барнаул), лучшим любительским - Молодежный театр-студия "Быть" Тюмени. А самым лучшим русским театром за рубежом зрители посчитали Русский драматический театр Литвы (Вильнюс).

Народное жюри назвало лучшим социальным проектом в театре инклюзивный спектакль "Питер Пен" Архангельского театра драмы им. Ломоносова и благотворительного фонда "Время добра".

Как лучший арт-проект онлайн победил онлайн-сериал "Бедные люди" БДТ им. Товстоногова.

О премии

Ежегодную премию "Звезда театрала" учредил в 2008 году журнал "Театрал". Особенность премии заключается в том, что лауреатов по итогам минувшего театрального сезона определяют не профессиональные критики, а зрители на интернет-голосовании, которое проходит на странице премии. Но прежде таким же образом они выдвигают номинантов. "Звезда театрала" - это единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий.

Премия проводится с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов. Основных номинаций в общей сложности 18, и в каждой из них представили по три претендента. Четверых театральных деятелей назвали "Легендами сцены".

ТАСС является информационным партнером премии.