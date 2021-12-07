Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" вошел в лонг-лист номинантов на "Оскар"

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Фильм российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" вошел в список картин, претендующих на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм". Списки претендентов опубликовала в понедельник Американская киноакадемия.

Русские в Канне: "Разжимая кулаки" и "Купе номер шесть"

О выдвижении фильма "Разжимая кулаки" на премию "Оскар" сообщил в октябре председатель Российского оскаровского комитета Павел Чухрай.

Среди соперников Коваленко представлены фильмы из Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии и еще 87 стран мира. Голосование по отбору фильмов в шорт-лист начнется в пятницу на этой неделе и продлится до 15 декабря. 15 фильмов, вошедших в итоге в шорт-лист, будут объявлены 21 декабря.

Режиссер Кира Коваленко - ученица Александра Сокурова. Действие фильма "Разжимая кулаки" разворачивается в Северной Осетии, в центре сюжета оказывается семья человека по имени Заур, который строго воспитывает своих детей, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Картина удостоилась главной награды во второй по значимости программе "Особый взгляд" Каннского фестиваля.