"Ъ": киносети планируют отказаться от проката "Елок - 8" из-за скорой онлайн-премьеры

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Объединенная сеть "Синема Парк" и "Формула кино", а также "Каро", "Киномакс" и "Синема Стар" планируют отказаться от фильма "Елки - 8" в своем репертуаре, так как его премьера в онлайн-кинотеатрах запланирована лишь на две недели позже, чем премьера в кинозалах. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на кинорынке.

Как пишет газета, премьера картины на платформе IVI запланирована на 30 декабря, тогда как старт проката в кинотеатрах намечен на 16 декабря. Короткий промежуток между онлайн- и офлайн-премьерами может помешать коммерческому успеха проката, поэтому сети готовы показывать картину при условии ее выхода на IVI не ранее, чем через шесть недель.

В кинокомпании Bazelevs, снявшей картину, а также в IVI и объединенной киносети и "Каро" в комментариях изданию отказали. В "Синема Стар" не ответили на запрос. В Megogo Distribution (прокатчик ленты) сообщили, что "работают с теми кинотеатрами, которые готовы взять фильм в репертуар".

Восьмую часть "Елок" снимали в Тюмени, Перми, Уфе и Саранске. Режиссер и продюсер предыдущих частей Тимур Бекмамбетов в новой части кинофраншизы осуществляет только общее художественное руководство проектом. В ленте снялись Иван Ургант, Сергей Светлаков, Филипп Киркоров, Ольга Бузова и другие.

Проект "Елки" насчитывает семь частей. Первый фильм вышел в 2010 году, последний - в 2018 году. Главными действующими лицами предыдущих частей киносаги в разное время становились герои Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Режиссерами "Елок" выступали Тимур Бекмамбетов, Жора Крыжовников, Юрий Быков, Егор Баранов, Александр Войтинский и другие. Все части проекта входят в топ-40 самых кассовых российских фильмов.