В сети представили фильм-портрет "Лида" об учредительнице фонда "Дом с маяком"

"Документальное кино сегодня - это один из главных способов для зрителя осмыслить происходящее в мире, альтернативный способ познания реальности и скорости изменения обстоятельств вокруг нас. Мы рады представить первый и такой важный проект в рамках сотрудничества Okko с Киностудией имени Горького", - привели в пресс-службе слова заместителя генпродюсера Okko по документальному кино Татьяны Матвеевой.

Премьерный офлайн-показ документального фильма "Лида" состоялся 6 декабря в московском кинотеатре "Пионер". Автором и режиссером картины является Константин Райх. Оператором-постановщиком картины стала Вероника Соловьева. Ранее она снимала драму "Город уснул" Марии Игнатенко, которая вошла в программу "Форум" Берлинале, а также фильм "Бебиа, по моему единственному желанию".

В течение нескольких месяцев съемочная группа во главе с автором и режиссером фильма Константином Райхом сопровождала героиню в ее повседневной жизни. Зрители увидят, как Лида работает, общается с коллегами, выступает на публичных мероприятиях, как она отдыхает с друзьями и как изменилась ее жизнь с появлением 12-летнего мальчика Коли, опекуном которого она стала. Когда началась пандемия, сотрудники хосписа забрали шестерых самых тяжелых детей из детских интернатов.

"Самое важное здесь - показать, что человек с инвалидностью не лежит в кровати под пледом в шерстяных носочках, а живет активной жизнью. Поскольку Коля из интерната, с помощью фильма у нас есть возможность привлечь внимание именно к этой проблеме: люди увидят, как он ездит на море, в деревню, ходит в школу, а ведь всего этого могло бы и не быть, если бы Коля оставался жить в интернате. Мне хочется, чтобы такая достойная жизнь, как у него, была бы у всех детей и взрослых, которые лежат сейчас в кроватях за заборами ПНИ (психоневрологических интернатов - прим. ТАСС)", - отмечает сама Лида Мониава, ее слова привели в пресс-службе.

К съемкам фильма приступили в начале марта на побережье Балтийского моря, в городе Зеленоградске, куда Лида с Колей отправились в отпуск. Многие думают, что для таких детей путешествия на самолете практически невозможны, но Лида доказывает, что это не так.

О фонде

Учредители благотворительного фонда "Дом с маяком", который помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым на территории Москвы и Московской области, - Нюта Федермессер и Лида Мониава. Выездная служба оказывает паллиативную помощь на дому. В стационаре самые тяжелые пациенты получают круглосуточное медицинское сопровождение. Там же проходят мероприятия для семей. Около тысячи семей ежегодно бесплатно получают помощь по программам фонда. Команда "Дома с маяком" состоит из более чем 400 специалистов и 350 волонтеров. Бюджет фонда на 2021 год составляет 950 млн рублей: 20% расходов берет на себя государство, а 80% складывается из небольших пожертвований обычных людей. Семьи получают помощь абсолютно бесплатно.

"Нам очень повезло жить в одно время с людьми, которые войдут в историю. О них будут писать книги, наши внуки и правнуки будут читать о них в учебниках. Я абсолютно убеждена, что Лида - тот человек, который на века войдет в историю. Благодаря ей словосочетание "паллиативная помощь" не только знакомо и осознано в России, но и доступно. И эта помощь будет развиваться. Я хочу поблагодарить Лиду, что она целый год прожила бок о бок с нашими документалистами, пустила в свою жизнь, показала нам не только рабочие, а главное - личные стороны. И спасибо мультимедийному сервису Okko, ведь немногие платформы готовы поддерживать документальное кино", - привели в пресс-службе слова генерального продюсера Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лики Бланк.