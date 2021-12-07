Около 100 ведущих артистов вышли из Союза цирковых деятелей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Порядка 100 ведущих артистов цирка написали заявление о выходе из Творческого союза цирковых деятелей России после прошедших выборов лидера этой организации, сообщил на пресс-конференции во вторник генеральный директор Большого Московского государственного цирка, народный артист России Эдгард Запашный.

К выходу артистов из Союза привели выборы 29 ноября состава правления этой общественной организации, которые артисты сочли непрозрачными. Председателем Союза была выбрана Яна Шевченко.

"Как только прошли эти выборы, большое количество артистов и присутствующих прежде всего выразили свое недовольство, было большое обращение к министру юстиции РФ о том, что деятельность этой структуры надо проверить. Свои заявления на сегодняшний день написали порядка 100 ведущих артистов сразу нескольких компаний, это Большой Московский [государственный] цирк, и Росгорцирк, и Цирк Никулина", - сказал Запашный.

Как отмечалось в открытом письме от цирковых деятелей на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко, выборы состава правления Союза прошли в день форума "Цирк будущего", в котором участвовали все действующие руководители крупных цирковых предприятий, "что не позволило им присутствовать на конференции по выбору нового председателя [Союза]".

По словам Запашного, среди написавших заявление - большое количество народных и заслуженных артистов России. "Это, наверное, самый массовый выход из этой организации за последние 20 лет. Это говорит об очень многом", - добавил он.

Запашный отметил, что как директор цирка на протяжении четырех лет игнорировал эту организацию и официально объявил, что не сотрудничает с ней.