Союз музеев России планирует создать ассоциацию музеев Крыма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Союз музеев России планирует выступить с инициативой создания ассоциации музеев Крыма для помощи в решении проблем, возникающих в сфере археологии и музейного дела на полуострове. Об этом сказал на пресс-конференции во вторник генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.

"В Союзе музеев России есть идея создать ассоциацию музеев Крыма для того, чтобы крымские проблемы отдельно иногда обсуждать, ведь опыт показал, что было очень много проблем в Крыму между археологией и застройкой, музеями и застройкой. Тут надо помогать и чаще обсуждать, помогать вмешательством. Кое-какие вопросы мы решали в этом году, в частности, связанные с Керчью, с могилой Стемпковского (Иван Стемпковский - градоначальник Керчи в XIX веке). Сейчас Союз музеев будет еще активнее этим заниматься", - сказал Пиотровский.

Союз музеев России учрежден в ноябре 2001 года. Его членами являются более 400 музеев из 76 субъектов РФ.