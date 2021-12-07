Пиотровский: создать музей-заповедник на Охтинском мысе без собственника невозможно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Создание полноценного музея-заповедника на Охтинском мысе в Санкт-Петербурге, где располагаются археологические памятники допетровского времени, невозможно без участия собственника, который сможет финансировать и реализовать проект на этой территории. Об этом сказал на пресс-конференции во вторник генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, который участвует в работе по изучению возможности музеефикации памятников мыса.

"Поручение президента - изучить возможность создания музея-заповедника. Честно говоря, создать целый полноценный музей-заповедник там невозможно. Есть памятники очень хрупкие, надо еще решить, каким образом их сохранить, не выстраивая новодел. Поэтому здесь нужен компромисс и дискуссия. "Боевые атаки" в судах о том, что "все не так, все нужно остановить" могут привести просто к гибели памятника. Там нужен пересмотр существующих проектов музеефикации с участием собственника, которым является "Газпром", потому что без собственника ничего сделать ни физически, ни финансово невозможно", - сказал Пиотровский.

Он отметил, что Эрмитаж не планирует "брать Охтинский мыс под музейное крыло", но поможет найти решения по сохранению памятников. "Здесь должен быть некий компромисс в интересах памятника, потому что если про него только говорить и ничего не делать, от него не останется вообще ничего. Будем искать правильные компромиссы", - сказал он.

Памятники Охтинского мыса

На территории Охтинского мыса в месте слияния реки Охты с Невой находятся памятники, которые свидетельствуют об истории этих мест до основания Петербурга - это остатки поселений начиная с эпохи неолита и заканчивая двумя шведскими крепостями - Ландскроной, возведенной в XIII веке, и Ниеншанцом, сооруженным поверх старых укреплений в XVI веке.

На территории Охтинского мыса есть выявленный объект культурного наследия федерального значения "Ниеншанц (Охта 1) Шведская крепость 1611-1703 годов, участки культурного слоя неолита и раннего металла V-II тыс. до н. э. и грунтового могильника XVI-XVII веков". На участках мыса, не включенных в границы выявленного объекта, действует режим регулирования застройки объектов, то есть работы на них должны вестись по согласованию с органами охраны памятников.

Градозащитники считают, что все археологические памятники Охтинского мыса должны обрести статус музейных объектов, и отстаивают свою позицию в суде. Компания "Газпром нефть" готовится к реализации в этом месте проекта нового общественного пространства с сохранением существующих памятников.

Президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры РФ рассмотреть совместно с правительством Санкт-Петербурга и публичным акционерным обществом "Газпром", которому принадлежит участок, вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе и представить соответствующие предложения.