Диадемы, предположительно принадлежавшие жене Наполеона, продали за $766 тыс. в Лондоне

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Две диадемы начала XIX века, предположительно принадлежавшие жене французского императора Наполеона I Бонапарта (1769-1821) Жозефине де Богарне (1763-1814), ушли с молотка за £576,6 тыс. ($766 тыс.) в ходе торгов в Лондоне. Об этом во вторник сообщил аукционный дом Sotheby's.

"Это очень редкие примеры [украшений] эпохи начала перехода к классицизму в ювелирном деле, которые, как считается, носила императрица Жозефина Бонапарт", - приводит слова начальника лондонского отдела украшений Sotheby's Кристиана Споффорта агентство Reuters.

Эксперт добавил, что элементы декора диадем, отсылающие к античным сюжетам, имели особое значение для императорской четы, стремившейся подчеркнуть свой монарший статус в противовес господствовавшей во Франции до Наполеона революционной эстетике.

Как отмечает британский историк украшений Диана Скарисбрик, однозначно подтвердить факт принадлежности драгоценностей жене французского императора затруднительно, поскольку на сегодняшний день не сохранилось исчерпывающих каталогов украшений Жозефины. Несмотря на это обстоятельство, два украшения при продаже превысили минимальную оценочную стоимость специалистов Sotheby's. Диадема с классическими сюжетами ушла за £450,6 тыс. ($599,3 тыс.), второй драгоценный аксессуар, украшенный головами богов античной мифологии, был продан за £126 тыс. ($167,7 тыс.). Ранее аукционный дом называл предварительную минимальную оценку в сумме £200 тыс. и £100 тыс. соответственно.