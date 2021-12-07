Спектакль "12" Михалкова покажут в Саратове, Волгограде и Астрахани

ВОЛГОГРАД, 7 декабря. /ТАСС/. Показы спектакля "12" пройдут в Саратове, Волгограде и Астрахани в рамках федерального направления "Больших гастролей" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе центра.

"Гастроли нашего спектакля "12", который в этот раз мы привезем в Саратов, Волгоград и Астрахань, - это для нас большая радость, но и, конечно, не меньшая ответственность. Надеюсь, что зрители, посмотрев наш спектакль, вместе с нами смогут поразмышлять о том, что есть сострадание, свобода, помощь ближнему, ведь сегодня как никогда людям так важны простые человеческие эмоции", - цитирует пресс-служба режиссера и актера Никиту Михалкова.

Сообщается, что "Большие гастроли" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова в Саратове, Волгограде и Астрахани состоятся с 15 по 24 декабря. Они организованы ФГБУК "Росконцерт" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

Премьера постановки "12", приуроченной к 75-летию Михалкова, состоялась на Исторической сцене Большого театра в апреле этого года. Роли в постановке исполнили актеры Владимир Майсурадзе, Гия Перадзе, Сергей Радченко, Александр Ведменский, Антон Нетбай, Арсений Зонненштраль, Юрий Шипков, Сергей Степанченко, Владимир Кочетков, Николай Бурляев, подсудимого сыграл Рамиз Кялбиев.

По сюжету 12 присяжных решают, виновен ли чеченский мальчик в убийстве приемного отца. Поначалу решение кажется им однозначным, но находится человек, который первым решается высказать противоположную точку зрения. Пьесу Михалков написал вместе с драматургами братьями Пресняковыми.

Полнометражный художественный фильм Никиты Михалкова "12", который стал ремейком классической драмы американского режиссера Сидни Люмета "Двенадцать разгневанных мужчин", вышел на экраны в 2007 году. Роли в нем исполнили сам Михалков, Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш, Валентин Гафт и другие артисты. Картину показали на Венецианском международном кинофестивале.