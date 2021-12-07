Эрмитаж показал более 400 работ Дюрера на выставке к 550-летию со дня его рождения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл выставку к 550-летию со дня рождения Альбрехта Дюрера, на которой показал более 400 его работ из коллекций разных музеев. Как сообщил на церемонии открытия во вторник генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, экспозиция подготовлена при участии Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Российской национальной библиотеки, Государственной Третьяковской галереи, Ярославского художественного музея.

"Дюрер - великий художник, его творчество созвучно нам сегодня. Дюрер - это эпоха конца Средневековья, начала Возрождения. Это эпоха "черной смерти" (эпидемии чумы), и мы тоже знаем, что это такое. Как мы знаем, за "черной смертью" последовала эпоха Возрождения, и мы надеемся, что у нас тоже будет эпоха возрождения. У Дюрера можно прочитать всю эту историю - и как идет "черная смерть", как она отражена в искусстве, и у него же мы видим эпоху Возрождения - оптимистическое, веселое восприятие античной мифологии", - сказал Пиотровский.

Как сообщила пресс-служба Эрмитажа, основой выставки стали резцовые гравюры и ксилографии, демонстрирующие мастерство художника в этой области. Зрители увидят гравюры Дюрера серий "Апокалипсис", "Страсти Христовы", "Жизнь Марии", а также памятники монументальной гравюры, выполненные для императора Максимилиана, - "Триумфальная Арка" и "Триумфальное шествие". Также на выставке можно увидеть собственноручные рисунки Дюрера, в том числе эскизы церковных витражей, штудии к живописному алтарю, наброски к гравюре и портреты.

Специально к открытию выставки музыканты оркестра и хора musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса создали саундтрек. Они предложили зрителям подборку музыкальных произведений, которые, по их мнению, позволят погрузиться в контекст выставки и взглянуть на работы Дюрера через особую - музыкальную оптику. В предложенных плейлистах есть и музыка современников Дюрера, и сочинения, написанные намного раньше, и композиции современных авторов.

Альбрехт Дюрер (1471-1528) - один из крупнейших мастеров эпохи Возрождения, прославившийся, в первую очередь, своими графическими произведениями. Его художественное наследие включает почти 100 картин, около 1 000 акварелей и рисунков, больше 100 гравюр на металле, примерно 350 ксилографий и около 400 книжных иллюстраций.