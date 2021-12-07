Жюри премии "Знание" заявило, что популяризация настоящего знания становится все важнее

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Истинное знание надо отделять от неконтролируемого потока информации и фейков. Популяризировать его помогают такие проекты, как премия "Знание", считают деятели культуры и общественные деятели, вошедшие в жюри премии и вручившие призы во вторник в Московском театре мюзикла.

"Интернет забит колоссальным объемом псевдоистории, я бы даже не называл это фейками - это что-то из разряда фэнтези. Самое обидное, что это формирует сознание, а оно определяет поведение. Поэтому историческое просвещение сейчас становится невероятно важным. Мне бы очень хотелось, чтобы эта премия была максимальное широкой и получала как можно больше заявок", - сказал журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский.

Информация - это не синоним знания, уверен генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. "Знание является главной индивидуальной ценностью в XXI веке, на основе собственных глобальных и базовых знаний вы можете вырабатывать свое отношение. К сожалению, люди, не обладающие достаточными знаниями, пользующиеся данными из непроверенных интернет-источников, являются жертвами чужой информации. Надо получать знания, чтобы обезопасить себя от фейков или манипуляций со стороны других", - подчеркнул он.

Знания формируют интуицию, считает народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет. "Вообще для чего нужны эти знания? Все равно всего не запомнишь. Я так думаю, что набор ежедневных впечатлений, знаний откладывается затем, чтобы будить нашу интуицию", - пояснил он. "Искусство и познание - это высшее счастье и наслаждение человека. Когда люди, оснащенные опытом, знанием, активно передают это активным слушателям - это залог настоящего действия и движения", - заявил художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков.

Обращать внимание на настоящие просветительские проекты помогает Российское общество "Знание" и одноименная премия, отметила глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. "Мы все понимаем, что сегодня в обществе есть тенденция к тому, что массовая культура оказывается в фокусе внимания. Люди не осознают, что такое - настоящие, серьезные просветительские проекты на телевидении, радио, офлайн, даже в интернете - не с обывательской интерпретацией того или иного явления, а те, что дают объективную картину прошлого и настоящего и перспективы на будущее", - сказала она.

"Для нас огромная радость сказать спасибо тем, кто эту премию создал, жюри, которое искало лучшие проекты, выбирало, и тем, кто был первым, ринулся участвовать в этой премии, показывать, на что они способны. Много лет эти люди работали вопреки. Мы все будем стараться сделать больше, чтобы эти люди работали благодаря. В том числе благодаря таким наградам, заботе и вниманию", - заметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

О премии

Премия "Знание" учреждена одноименным обществом с целью признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса просветителя в России.