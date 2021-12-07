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В Дагестане пройдет первый фестиваль национальной книги России

Посетить его можно с 9 по 11 декабря

МАХАЧКАЛА, 7 декабря. /ТАСС/. Первый фестиваль национальной книги России и дагестанская книжная ярмарка "Тарки-Тау" пройдут в Махачкале с 9 по 11 декабря, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Министерства культуры Дагестана.

"Первая книжная ярмарка была организована еще в 2012 году. С тех пор ежегодно в Махачкале проводится книжная ярмарка "Тарки-Тау". В этом году она будет совмещена с проектом - в виде первого фестиваля национальной книги, в котором примут участие представители руководства Ассоциации книгоиздателей России, Совета национального книгоиздания, Союза писателей России, Российской книжной палаты, издательских домов России и т. д.",- говорится в сообщении.

Отмечается, что книжный фестиваль будет поделен на тематические блоки и будет проходить в течение трех дней. В нем участвуют все дагестанские издательства и книготорговые организации.

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