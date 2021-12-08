Во Франции впервые покажут рукопись "Маленького принца" Сент-Экзюпери

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Рукопись аллегорической повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц", с момента создания хранившаяся в США, будет впервые представлена публике во Франции. Об этом сообщило во вторник региональное издание Ouest-France.

Свое произведение Сент-Экзюпери написал в Нью-Йорке, куда он уехал после оккупации Франции фашистами. С тех пор рукопись вместе с рисунками, которыми он ее сопровождал, хранилась в США: писатель передал их подруге Сильвии Хэмилтон перед тем, как отправиться воевать в Северную Африку в 1943 году. В 1968 году она передала рукопись библиотеке и музею Моргана на Манхэттене, откуда данный экспонат и передадут на время французскому музею.

Выставка "На встречу с Маленьким принцем", посвященная этому произведению, пройдет с 17 февраля по 26 июня 2022 года в Музее декоративных искусств (MAD) в Париже. Она будет включать более 600 экспонатов, в том числе акварельные и карандашные наброски, фотографии, поэмы, вырезки из газет и писем.

Всемирно знаменитая повесть была впервые опубликована 6 апреля 1943 года в Нью-Йорке на французском и английском языках с иллюстрациями самого автора. В Париже публикация состоялась лишь весной первого послевоенного года. Произведение переведено на 457 языков и по числу переводов уступает сегодня только Библии.