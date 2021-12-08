В США вручили награды премии People's Choice Awards

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Американцы Дуэйн Джонсон и Скарлетт Йоханссон, а также британец Том Хиддлстон стали лауреатами американской премии People's Choice Awards, присуждаемой по итогам зрительского голосования. Трансляция мероприятия велась по вторник на телеканале NBC.

Церемония, прошедшая в Санта-Монике - пригороде Лос-Анджелеса - собрала сотни деятелей музыкальной, теле- и киноиндустрии. Скарлетт Йоханссон удостоена премии в номинации "Любимая драматическая киноактриса", а кинолента "Черная вдова" (Black Widow, 2021) с ней в главной роли была признана лучшим фильмом года.

Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон удостоен сразу трех наград - "лучший комедийный актер", "лучший киноактер" и почетной номинации "народный чемпион".

Британский актер Том Хиддлстон стал лучшим актером в категории телешоу за роль в сериале "Локи" (Loki, 2021). "Я знаю, что Локи значит столь много для такого большого числа людей по самым разным причинам <...>. Я знаю, что лишь временно несу факел Локи и хотел бы разделить эту награду со всей съемочной группой", - сказал он в ходе своей речи.

Премия People's Choice Awards была организована в 1975 году, в настоящее время победители выявляются в 40 категориях среди музыкантов, а также актеров кино и телевидения. До 2005 года победители награды определялись с помощью социального опроса, проводимого компанией Gallup, однако затем решение о победителе стало выясняться в ходе онлайн-голосования. Первой актрисой, получившей "народную награду" стала Барбра Стрейзанд. Лидером по числу премий остается телеведущая Эллен Дедженерис - за все время проведения премии она удостаивалась наград 25 раз.