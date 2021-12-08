Директор кабаре Crazy Horse надеется на гастроли в России

ПАРИЖ, 8 декабря. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Артисты парижского кабаре Crazy Horse надеются в ближайшее время приехать на гастроли в Россию, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС рассказала генеральный директор Crazy Horse Андре Дейссенберг, руководящая танцевальным коллективом уже больше 15 лет.

Танцовщицы Crazy Horse впервые посетили Москву с гастролями в 2011 году. Каждый спектакль проходил с аншлагом. Тогда же менеджмент провел кастинг, чтобы набрать в труппу российских исполнительниц. Позже парижские артистки показывали свое шоу в Санкт-Петербурге. В прошлом году собирались вновь вернуться в Москву, однако из-за пандемии от этих планов пришлось временно отказаться.

"Организовать гастроли сейчас поэтому трудно, - продолжила собеседница агентства. - Но могу вам сказать, что вся труппа Crazy Horse любит Россию. И мы надеемся, что сможем вернуться в эту страну со спектаклями, чтобы как можно скорее вновь встретиться с замечательной русской публикой".

Кабаре, празднующее в этом году 70-летие со дня создания, недавно вновь открылось после 18-месячного перерыва, вызванного пандемией. Дейссенберг отметила, что получает много предложений о зарубежных гастролях. "У нас уже есть запросы на выступления в самых разных странах, - рассказала директор парижского варьете. - Но продолжающаяся пандемия коронавируса делает любые поездки сложными и рискованными, тем более, что мы не знаем, как будет развиваться ситуация с распространением нового штамма". Дейссенберг отметила, что "многие страны ввели для путешественников карантин".

Строгий кастинг

Дейссенберг отметила, что в связи с юбилеем кабаре для зрителей подготовлена специальная программа. "Мы создали шоу Totally Crazy, в котором собрали лучшие фрагменты спектаклей за историю кабаре", - рассказала она. "Публика вновь увидит нашу звезду - великолепную мисс Астру. Она вернулась на сцену после двух лет отсутствия и теперь вновь в сердце нашей программы", - добавила гендиректор.

В настоящий момент, по ее словам, "в шоу участвуют 40 танцовщиц, из них шесть артисток варьете выступают по контракту". "Одна из наших солисток - русская", - сказала Дейссенберг.

В труппу могут приниматься только девушки, прошедшие чрезвычайно строгий отбор по росту, весу, параметрам фигуры. В числе главных требований, разумеется, и хореографическое образование. Особое условие - танцовщицы должны быть похожи друг на друга. Их рост должен быть не меньше 168 см, но не больше 173 см.

Ежегодно Crazy Horse получает сотни заявок от желающих выступать на сцене кабаре. Из них на работу принимаются только 20 человек.

"Я взволнована тем, что мы вновь выходим к зрителям", - сказала руководитель Crazy Horse. "Без публики кабаре не существует, - продолжила она. - Эта история любви длится уже больше семидесяти лет. И мы очень рады вновь всех увидеть в этом сезоне после вынужденной паузы".

Масштабная реставрация

Дейссенберг подчеркнула, что "пандемия отразилась на всех, и кабаре не стало исключением". "В первый год, я думаю, что все были рады немного отдохнуть, сделать паузу в работе. В 2021 году ситуация стала очень тяжелой для всех. И солистки, и технические специалисты, и те, кто встречает и рассаживает гостей, очень хотели увидеться вновь, вернуться к нашим спектаклям и к публике", - отметила она.

Глава варьете рассказала, что "на протяжении последних месяцев артистки интенсивно тренировались, восстанавливали форму после долгой паузы, постепенно увеличивая нагрузки". "Это позволило полностью возобновить наши репетиции в обычном объеме", - сказала она.

"Пока мы оттачивали партии, работали над сольными номерами, в нашем кабаре параллельно трудились реставраторы и декораторы, чтобы принять зрителей в обновленном зале, - отметила Дейссенберг. - И вот двери распахнулись для парижан и наших гостей. Юбилейный год мы празднуем в обновленных интерьерах".

Первая за 26 лет масштабная реставрация была проведена по проекту архитектора и дизайнера Бенуа Дюпюи. Новые декорации рассказывают зрителям об истории дома Crazy Horse на авеню Георга V.

От Бернардена до Лубутена

Кабаре Crazy Horse открылось на правом берегу Сены 19 мая 1951 года. Его основателем стал парижский ресторатор, художник и меценат Ален Бернарден. Вдохновленный волной бурлеска, прокатившейся по Америке, он решил арендовать помещения, служившие раньше винным погребом.

Первая программа была представлением в разных жанрах. Здесь с успехом выступал Шарль Азнавур. Постепенно сцену заняли танцовщицы. Свой спектакль Бернарден, приглашавший лучших хореографов, видел элегантным и одновременно смелым. Он набирал артисток в столичном квартале творцов моды, установив контакты с модными домами на авеню Монтень. Crazy Horse очень быстро стало одним из самых поcещаемых в Париже мест.

Новый импульс жизнь кабаре получила в 2006 году, когда Андре Дейссенберг после успешной работы в цирковой труппе Cirque du Soleil была назначена генеральным директором Crazy Horse. Она предложила нескольким известным актрисам выступить в качестве приглашенных звезд с тем, чтобы соединить их мастерство и опыт на одной сцене.

Первой в Crazy Horse пригласили в октябре 2006 года американскую модель и звезду бурлеска Диту фон Тиз. Спустя год на сцене Crazy Horse выступала другая знаменитость - французская киноактриса Ариель Домбаль. Дизайнер обуви Кристиан Лубутен подарил девушкам Crazy Horse эксклюзивную коллекцию туфель и придумал для них в 2012 году специальную программу.