Обладатель Emmy Андрий Парех станет режиссером проекта Роднянского "Красная радуга"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Обладатель премии Emmy за режиссуру сериала "Наследники" Андрий Парех снимет проект "Красная радуга" о реальной истории визита немецких гей-активистов в СССР. Об этом сообщает пресс-служба компании Александра Роднянского AR Content.

"Впервые в истории американский режиссер такого уровня будет снимать российский сериал. Я очень рад, что это будет именно Андрий Парех - выдающийся режиссер и оператор, работы которого вызывают восхищение. "Красная радуга" - это очень важный сегодня и острый разговор о нетерпимости к людям отличных от большинства убеждений, религии, расы или сексуальной ориентации. Этот разговор мы хотим вести на понятном широкой аудитории языке", - процитировали в компании Роднянского.

Сериал "Красная радуга" основан на эпизоде советской истории, когда в 1977 году секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов, находившийся с официальным визитом в ФРГ, случайно пригласил в СССР группу немецких гей-активистов. Тогда в Советском Союзе действовала статья уголовного кодекса, которая предусматривала для геев тюремное заключение до пяти лет. Проект расскажет о приключениях делегации в Москве, где они провели 10 дней.

"Я рад возможности рассказать эту историю миру. При всей абсурдности ситуации, с которой все начинается, это проект тонкий и объемный. Он заставит зрителей и размышлять над важными вопросами, и погрузит их в переплетения человеческих отношений и историю любви в Советском Союзе 1970-х годов", - отметил режиссер. Среди его работ сериалы "Наследники" (Succession, 2018-…), "Хранители" (Watchmen, 2019) и другие.

Сценарий восьми эпизодов проекта написал британец Мэтт Джонс, который работал над такими сериалами, как "Доктор Кто" (Doctor Who, 2005-…) и "Молокососы" (Skins, 2007-2013). Роднянский выразил уверенность, что авторы картины справятся с тем, чтобы рассказать "легко и увлекательно о сложных и порой горьких вещах".

Ранее в этом году "Красная радуга" победила на питчинге международного фестиваля Series Mania.