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Мишустин назначил Федора Соснова исполнительным директором Фонда кино

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Федора Соснова исполнительным директором Фонда кино сроком на 3 года. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Соснова Федора Геннадьевича исполнительным директором Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии сроком на три года", - говорится в документе.

Федор Соснов занимал должность врио главы Фонда кино с декабря 2020 года.

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