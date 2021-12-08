МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Федора Соснова исполнительным директором Фонда кино сроком на 3 года. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Соснова Федора Геннадьевича исполнительным директором Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии сроком на три года", - говорится в документе.

Федор Соснов занимал должность врио главы Фонда кино с декабря 2020 года.