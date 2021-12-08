Новым программным директором ММКФ стал Петр Шепотинник

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Московский международный кинофестиваль пройдет в столице с 21 по 28 апреля 2022 года, новым программным директором смотра назначен киновед и режиссер-документалист Петр Шепотинник. Об этом сообщает пресс-служба ММКФ.

"Объявлены даты проведения 44-го Московского международного кинофестиваля - он пройдет в 2022 году с 21 по 28 апреля", - рассказали в пресс-службе. Прием заявок на участие в конкурсных программах откроется 13 декабря.

Новый программный директор Петр Шепотинник работает в команде ММКФ с 1999 года и является членом отборочной комиссии фестиваля. Ранее эту должность занимал киновед Кирилл Разлогов, которого не стало в сентябре 2021 года.

"Сейчас еще рано загадывать, каким будет предстоящий фестиваль, любая сводка новостей способна опровергнуть любые заманчивые планы. А этих планов - очень много. Любой кинофестиваль - это словно фильм, и чем рискованней, неожиданней для зрителя и журналистов будут лабиринты его сюжетов, тем крупнее его выигрыш", - процитировали в пресс-службе Шепотинника.

Его авторская программа "Восемь с половиной фильмов" в рамках ММКФ начала выходить 21 год назад. Она заложила концептуальные основы киноведческого кураторства, в разное время ее участниками становились фильмы братьев Дарденн, Альберта Серра, Филиппа Грёнинга и других режиссеров.