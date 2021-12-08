В Петербурге простились с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Петербуржцы проводили в последний путь народную артистку РСФСР Нину Ургант. Прощальная церемония прошла в среду в Александринском театре, на сцене которого актриса сыграла много ролей.

Эти образы возникали на экране над александринской сценой, в центре которой в окружении венков стоял гроб с телом актрисы.

На гражданской панихиде зачитали телеграмму с соболезнованиями от президента России Владимира Путина, в которой он назвал Нину Ургант "человеком удивительного таланта и обаяния". "И на сцене родной Александринки, и в кинофильмах, ставших легендой отечественного искусства, она играла с полной самоотдачей, покоряла публику глубиной и искренностью чувств", - написал президент.

Свои соболезнования выразили также премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры Ольга Любимова, министр обороны Сергей Шойгу, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Мы прощаемся с великой актрисой, с великой петербурженкой. Она любила город, она была воспитана городом и театром, она бесконечно любила театр и своего зрителя, а ее роли помогали каждому пройти экзамен на человечность", - сказал в своем прощальном слове губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Нина Николаевна не любила пафосных слов, но справедливости ради надо сказать, что она, безусловно, вошла в число великих мастеров Александринского театра второй половины прошлого столетия", - отметил художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин.

Она при жизни стала историей Александринки

"Нина Ургант унаследовала традицию александринской сцены, в основе которой - сочетание душевной вибрации с характерностью, мастерства с глубокой душевностью. Она вписалась в эту традицию и при жизни стала историей нашего театра", - отметил заместитель художественного руководителя Александринки, театровед Александр Чепуров.