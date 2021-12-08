Власти Нидерландов выделят €150 млн на покупку картины Рембрандта "Знаменосец"

ГААГА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство Нидерландов готово выделить €150 млн на приобретение полотна голландского художника Рембрандта ван Рейна (1606-1669) "Знаменосец", находящегося в настоящее время в частной коллекции во Франции. Об этом сообщила в среду Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

По данным телеканала, картиной владеет семья Ротшильдов, которая намерена в ближайшее время продать произведение искусства. Правительство Франции отказалось от планов по его приобретению и заявило о намерении выдать экспортную лицензию. В свою очередь Государственный музей Нидерландов заявил, что намерен сделать все возможное, чтобы приобрести полотно, но при этом обратил внимание на отсутствие необходимых средств.

В 2019 году картина "Знаменосец", которая считается самой важной работой Рембрандта, находящейся в частных руках, выставлялась на показ в Нидерландах. В то время она оценивалась в €165 млн.

"Правительство готово выделить на ее приобретение €150 млн, - сообщила NOS. - Ассоциация Рембрандта готова внести вклад в €15 млн, а фонд Государственного музея - добавить еще €10 млн". В Нидерландах надеются, что этих средств будет достаточно для того, чтобы приобрести произведение искусства.

В случае успеха сначала будет организован тур, в ходе которого картина будет показана в каждой из 11 голландских провинций, после чего полотно займет достойное место в Зале славы Государственного музея Нидерландов.