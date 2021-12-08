МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Московский театр "Современник" запускает собственный киноклуб под названием Colosseum, первые кинопоказы пройдут 16 и 18 декабря в пространстве Другой сцены, сообщили ТАСС в пресс-службе театра в среду.

"Название проекта отсылает к прошлому "Современника": до того, как театр получил здание с античными колоннами на Чистопрудном бульваре, здесь располагался кинотеатр "Колизей". В современно оснащенных для начала XX века залах крутили кинокартины в сопровождении оркестра или пианино", - отметили в пресс-службе.

Там назвали главной задачей киноклуба создание особого пространства, где современники смогут обмениваться мнениями о кино. После показов зрителей ждет открытая дискуссия с куратором по поводу просмотренной картины.

В первом сезоне киноклуб представит две независимых рубрики - "современность" и "эксперимент". Рубрика "современность" призвана стать пространством живого разговора о времени, импульс для которого даст киноискусство. Кураторами этой рубрики станут деятели искусства и науки, журналисты и исследователи современности, свободные художники и представители больших институций, чья работа в той или иной сфере определяет контекст сегодняшнего дня. Кроме того, это будут и совсем юные люди с уникальным взглядом на мир, не боящиеся открывать новые измерения реальности в своем творчестве. Каждый участник выберет фильм, который, по его мнению, важно показать и обсудить именно сейчас.

Программу второй рубрики ("эксперимент") формирует куратор проекта Colosseum, продюсер, актер Владимир Надеин - сооснователь и бывший директор Московского международного фестиваля экспериментального кино - MIEFF. Он готов познакомить публику с самым радикальным, молодым, актуальным кино со всего мира.

В четверг, 16 декабря, в киноклубе режиссер Екатерина Муромцева представит зрителям шесть отечественных короткометражных фильмов. 18 декабря пройдут два показа: сначала художественный руководитель "Современника" Виктор Рыжаков представит фильм "Проверка на дорогах" (режиссер - А. Герман), а позднее Владимир Надеин познакомит зрителей с молодым режиссером Виталием Акимовым и его картиной "Мальчик". Попасть на показы можно бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке.