Глава Гильдии режиссеров Лебедев надеется на поддержку коллег в решении проблем отрасли

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Режиссер Николай Лебедев, возглавивший Гильдию кинорежиссеров России, рассчитывает на поддержку коллег в решении проблем отрасли и намерен способствовать повышению профессиональной и социальной защиты представителей этой профессии.

"Мне кажется, что много есть накопившихся вопросов, связанных с социальной, профессиональной защитой режиссеров, созданием более комфортных условий для работы, защиты авторских прав и так далее. И мне всем этим придется заниматься вместе с коллегами", - рассказал Лебедев корреспонденту ТАСС в среду.

Он добавил, что призвал коллег решать вопросы вместе. "Я в данном случае только буду представительствовать от них. Я сказал: "Дорогие коллеги, я ничего сам не смогу сделать, я - один из вас. Давайте вместе подумаем о том, что хотелось бы достичь, каких хотелось бы изменений. Давайте вместе действовать". Я буду в этом участвовать, я буду очень рад возможности что-то изменить, но один в поле не воин, это бессмысленно", - рассказал режиссер.

Лебедев отметил, что профессия режиссера в России всегда была особенной, занимала особенное место, потому что на режиссере лежит огромная профессиональная, финансовая и человеческая ответственность.

"Мне очень хочется, чтобы профессия режиссера была все-таки максимально защищенной, и чтобы режиссеры могли творить и не зависеть от каких-то пустых вещей, которые иногда привносятся в нашу жизнь несправедливо", - заявил он.

В конце ноября кинорежиссер Николай Лебедев, известный зрителям по картинам "Легенда № 17", "Экипаж", "Звезда", был избран президентом Гильдии кинорежиссеров России. Ранее этот пост занимал кинорежиссер и сценарист Марлен Хуциев.