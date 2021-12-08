Фильм "Казнь" кинокомпании Hype Film выйдет в прокат весной

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский фильм "Казнь" режиссера Ладо Кватания о расследовании дела серийного убийцы, который примет участие в Роттердамском кинофестивале, выйдет в российский прокат 21 апреля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба компании-прокатчика Sony Pictures.

"Новая дата выхода дебютного фильма Ладо Кватания "Казнь" в кинотеатрах России - 21 апреля 2022 года (а не 27 января, как сообщалось ранее)", - сообщили в пресс-службе.

Согласно сюжету, в деле о серийных убийствах, расследование которого длилось 10 лет, появляется новое обстоятельство - выжившая жертва. Следователь по особо важным делам срочно отправляется на место, ведь именно он осудил невиновных по делу. Однако герой не подозревает, что его ждет.

Роли в картине исполнили Нико Тавадзе, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский и другие артисты. Музыку написал композитор Кирилл Рихтер.

Ранее кинокомпания Hype Film, которая занималась производством картины, сообщила о том, что фильм покажут в программе Harbour Роттердамского кинофестиваля. Смотр пройдет с 26 января по 6 февраля 2022 года.