В Петербурге выставят на торги первое прижизненное издание "Руслана и Людмилы" Пушкина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Издание поэмы А. С. Пушкина "Руслан и Людмила" 1820 года выставят на торги в Санкт-Петербурге 16 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома (РАД, организатор торгов) в среду.

"Первое издание первой книги А. С. Пушкина "Руслан и Людмила". Поэма в шести песнях. 1820 год, оценка 3,2-3,5 млн рублей. На момент выхода первой книги в августе 1820 года Пушкину был всего 21 год. Издание должно было сопровождаться роскошным гравированным фронтисписом, изображающим четыре сцены из поэмы. Однако гравюра к выходу книги опоздала. На позднейшем антикварном рынке экземпляры "Руслана и Людмилы", крайне редкие и высокоценимые вообще, особенно редки с приложением гравюры, на предстоящих торгах к продаже предлагается комплектный экземпляр с гравированным фронтисписом", - говорится в сообщении.

На аукционе будут представлены еще два прижизненных издания Пушкина - первое полное издание "Евгения Онегина" (1833 год, оценка 1-1,2 млн рублей) и одна из самых редких прижизненных книг поэта из уничтоженного тиража "Повести, изданные Александром Пушкиным" (1834 год, оценка 1,2-1,5 млн рублей).

Также на торги выставят несколько автографов. Самый дорогой лот - афиша с подписью Ивана Тургенева "Бенефис г-жи Савиной. Месяц в деревне. Комедия в пяти действиях, соч. И. Тургенева. 17 января 1879 года. Александринский театр". Внизу слева дарственная надпись чернилами: "М. Г. Савиной от Ив. Тургенева. 1880". Его оценка составляет 7-7,5 млн рублей. Кроме того, на аукционе будут представлены автографы Николая Гумилева, Льва Толстого и Александра Куприна.

Всего на предстоящие торги выставлено 226 лотов: издания по истории, финансам, праву, искусству, художественная литература, а также автографы, гравюры, живопись и произведения декоративно-прикладного искусства.