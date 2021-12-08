Венский оперный бал в 2022 году отменили из-за пандемии

ВЕНА, 8 декабря. /ТАСС/. Венский оперный был не будет проводиться в 2022 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в среду в Венской государственной опере.

Причиной отмены послужила невозможность подготовиться к балу из-за эпидемической ситуации и неопределенности, которая возникла из-за омикрон-штамма коронавируса, говорится в заявлении оперного театра.

В Вене ежегодно с ноября по март проходит бальный сезон, когда устраиваются более 400 балов. Представители разных профессий проводят роскошные балы. Например, организуются балы охотников, врачей, юристов и представителей других профессий. Главным событием бального сезона и центральным балом ежегодно считается Венский оперный бал.