Полное финансирование дебютного игрового кино составит около 30 млн рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Полное госфинансирование дебютных художественных фильмов составит около 30 млн рублей, режиссеры анимационного кино смогут получить на создание своих проектов более 22 млн рублей. Об этом сообщила на заседании комитета Госдумы по культуре статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Комитет Госдумы по культуре на заседании в четверг рекомендовал палате поддержать в первом чтении правительственный законопроект о возможности полного государственного финансирования дебютных и документальных отечественных фильмов. "Это будут художественные, документальные, анимационные проекты. Художественные будут стоить федеральному бюджету 30 млн рублей в среднем, документальные - 3 млн, анимационные - примерно 22,5 млн, поскольку в анимационном кино учитывается стоимость минуты", - пояснила Манилова. Она уточнила, что финансирование будет распределяться путем конкурсного отбора.

Замдиректора департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Галина Сыцко добавила, что законопроект предполагает поддержку не только по линии производства, но и по линии проката. "Изменения предполагают, что и поддержку проката этим фильмам мы оказываем в полном размере, если поступят такие заявки", - пояснила она. Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2022 года.