{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чайковский и Rauf & Faik стали самыми популярными российскими музыкантами за рубежом

Композитор Сергей Рахманинов занял восьмое место
Rauf & Faik (Рауф и Фаик Мирзаевы) Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Rauf & Faik (Рауф и Фаик Мирзаевы)
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Композитор Петр Чайковский возглавил рейтинг прослушиваний российских музыкантов за рубежом, популярностью также пользуются дуэт Rauf & Faik и рэпер Моргенштерн. Такие данные привели в четверг в аудиостриминговом сервисе Spotify.

На эту тему
Юрист, бунтарь, любовник. Пять фактов о жизни Петра Чайковского
Юрист, бунтарь, любовник.

Компания опубликовала на странице в социальной сети Instagram топ-10 самых прослушиваемых российских исполнителей за рубежом. В него также вошли певец Jony, электронный музыкант Tony Igy, группа "Тату". Композитор Сергей Рахманинов занял восьмое место.

"Отгадай загадку: в каком рейтинге t.A.T.u может обогнать Рахманинова, а Morgenshtern уступить дуэту Rauf & Faik?" - прокомментировали в Spotify.

Автор балетов "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" возглавлял аналогичный рейтинг в прошлом году. Второе место тогда занял Tony Igy, а Rauf & Faik - третье.

Сервис Spotify был запущен в 2008 году, в России работает с лета 2020 года. На сегодняшний день Spotify насчитывает более 381 млн пользователей, включая 172 млн подписчиков Spotify Premium в 178 странах мира.

Теги
Россия
Мишустин посетил Пермскую художественную галерею
Премьер-министр заслушал презентацию о ходе строительства нового здания галереи
Читать полностью