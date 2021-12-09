Чайковский и Rauf & Faik стали самыми популярными российскими музыкантами за рубежом

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Композитор Петр Чайковский возглавил рейтинг прослушиваний российских музыкантов за рубежом, популярностью также пользуются дуэт Rauf & Faik и рэпер Моргенштерн. Такие данные привели в четверг в аудиостриминговом сервисе Spotify.

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Компания опубликовала на странице в социальной сети Instagram топ-10 самых прослушиваемых российских исполнителей за рубежом. В него также вошли певец Jony, электронный музыкант Tony Igy, группа "Тату". Композитор Сергей Рахманинов занял восьмое место.

"Отгадай загадку: в каком рейтинге t.A.T.u может обогнать Рахманинова, а Morgenshtern уступить дуэту Rauf & Faik?" - прокомментировали в Spotify.

Автор балетов "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" возглавлял аналогичный рейтинг в прошлом году. Второе место тогда занял Tony Igy, а Rauf & Faik - третье.

Сервис Spotify был запущен в 2008 году, в России работает с лета 2020 года. На сегодняшний день Spotify насчитывает более 381 млн пользователей, включая 172 млн подписчиков Spotify Premium в 178 странах мира.