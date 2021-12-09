В Петербурге представят премьеру мюзикла на льду с Алиной Загитовой в главной роли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Премьера ледового мюзикла "Аленький цветочек" с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой в главной роли пройдет в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 9 января, сообщили ТАСС в четверг представители организаторов.

"В дни новогодних каникул в Петербурге состоится премьера ледового мюзикла Татьяны Навки "Аленький цветочек". Представления будут идти с 30 декабря по 9 января во Дворце спорта "Юбилейный". <...> В главной роли мюзикла "Аленький цветочек" олимпийская чемпионка и едва ли не самая известная фигуристка мира Алина Загитова", - рассказали в пресс-офисе проекта.

Загитова исполнит главную роль - Настеньки - девушки, оказавшейся в замке чудовища и сумевшей разглядеть в нем добрую душу. "Чудовище одето в маску, так что только по блестящему исполнению сложных прыжков и поддержек зрителям предстоит угадать, кто скрывается под таинственным образом", - отметили организаторы.

"Каждому персонажу подарил свой голос известный артист. Чудовище озвучил Григорий Лепс с его фирменным "рычанием", а Принца - лирический тенор Александр Панайотов. Музыкальную партию Настеньки исполняет Ани Лорак, ее неудавшегося жениха и главного отрицательного персонажа Филиппа - Филипп Киркоров, Купца поет Николай Басков, а Колдунью - Анита Цой", - рассказали представители проекта. Режиссером-постановщиком выступил Алексей Сеченов, композитор - Сергей Ковальский.

Отмечается, что в ледовом спектакле "красочные 3D-проекции сменяются пиротехническими эффектами, артисты ездят по льду на настоящем автомобиле, загадочным образом исчезают, перевоплощаются в разные образы и исполняют сложнейшие трюки". Так, в одном из эпизодов главная героиня танцует с завязанными глазами.

В пресс-офисе добавили, что организаторы уделяют особое внимание covid-free формату проведения представлений, разделению зрительских потоков на всех этапах пребывания во Дворце спорта, организации дистанционной рассадки, очистке и рециркуляции воздуха на ледовой арене и в фойе.