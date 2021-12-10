Что искали мужики и кого били на Сенной? Как хорошо вы помните стихи Некрасова

Николай Некрасов — один из самых важных поэтов в русской литературе. Он писал о русских людях, о судьбе народа, был знаменитым публицистом, руководил журналом "Современник". Его называют самым крестьянским поэтом — так проникновенно и убедительно рассказывать об этом не самом счастливом классе, пожалуй, могли немногие. Некрасов не использовал сложные речевые обороты, внедрял фольклор в свои строки, буквально говоря со своими людьми на одном с ними языке.

Свой первый поэтический сборник он выпустил на собственные деньги. Его отец хотел, чтобы сын отправился на военную службу, но Некрасов стремился к образованию и поступил в университет. Тогда отец поэта оставил его без финансовой поддержки. И хотя его ранние работы и не были очень популярны среди критиков или широкого круга читателей, уже очень скоро стало понятно, что Некрасов — талантливый писатель, позднее его полюбили и за сатирические работы, его водевили, пьесы и повести.

Попробуйте пройти небольшой тест и вспомнить самые знаменитые строки писателя.