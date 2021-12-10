{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Что искали мужики и кого били на Сенной?
Что искали мужики и кого били на Сенной?
Что искали мужики и кого били на Сенной?
Что искали мужики и кого били на Сенной?
Что искали мужики и кого били на Сенной?

Что искали мужики и кого били на Сенной? Как хорошо вы помните стихи Некрасова

Николай Некрасов
© Алексей Дурасов/ТАСС
Писатель родился 10 декабря 200 лет назад

Николай Некрасов — один из самых важных поэтов в русской литературе. Он писал о русских людях, о судьбе народа, был знаменитым публицистом, руководил журналом "Современник". Его называют самым крестьянским поэтом — так проникновенно и убедительно рассказывать об этом не самом счастливом классе, пожалуй, могли немногие. Некрасов не использовал сложные речевые обороты, внедрял фольклор в свои строки, буквально говоря со своими людьми на одном с ними языке. 

Свой первый поэтический сборник он выпустил на собственные деньги. Его отец хотел, чтобы сын отправился на военную службу, но Некрасов стремился к образованию и поступил в университет. Тогда отец поэта оставил его без финансовой поддержки. И хотя его ранние работы и не были очень популярны среди критиков или широкого круга читателей, уже очень скоро стало понятно, что Некрасов — талантливый писатель, позднее его полюбили и за сатирические работы, его водевили, пьесы и повести. 

Попробуйте пройти небольшой тест и вспомнить самые знаменитые строки писателя.

 

Netflix закрыл сериал "Ковбой Бибоп" после первого сезона
Решение закрыть проект приняли спустя три недели после релиза, сообщает The Hollywood Reporter
Читать полностью