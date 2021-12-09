Умерла режиссер Лина Вертмюллер

РИМ, 9 декабря. /ТАСС/. Итальянский режиссер и сценарист Лина Вертмюллер, которая в 1977 году стала первой в истории женщиной, номинированной на кинопремию "Оскар" за лучшую режиссуру, умерла в Риме в возрасте 93 лет. Об этом в четверг сообщило агентство Ansa.

Режиссер умерла в ночь со среды на четверг. Причина смерти не уточняется.

Лина Вертмюллер родилась в Риме 14 августа 1928 года. Она была режиссером и сценаристом таких фильмов как "Паскуалино "Семь красоток" (1975), за который в 1977 году получила номинацию на "Оскар" за лучшую режиссуру, "Мими-металлист, уязвленный в своей чести" (1972), "Фильм любви и анархии, или Сегодня в десять утра на Виа деи Фьори в известном доме терпимости" (1973), "Брат Солнце, сестра Луна" (1972, сценарист), "Суббота, воскресенье и понедельник" (1990). Итальянка становилась номинантом Каннского кинофестиваля в 1972 и 1973 годах. В 2019 году она получила почетную премию "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе.

На заре своей карьеры Вертмюллер успела поработать помощником итальянского режиссера Федерико Феллини на съемках его фильма "Восемь с половиной" (1963). В интервью журналу The Hollywood Reporter в 2019 году она рассказала, что помогала ему искать актеров для массовки среди обычных людей на улицах. Вертмюллер также отметила, что Феллини оказал на нее большое влияние, поскольку он умел создавать ситуации и использовать их во время съемок.