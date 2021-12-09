Рок-музыканты перепели песни из мультсериала "Смешарики"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Группы "Мумий Тролль", "Несчастный случай", "Ногу свело", "Кирпичи", "Фрукты", Светлана Сурганова, Николай Гусев и другие музыканты записали песни из мультипликационного сериала "Смешарики". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе группы компаний "Рики".

"10, 17 и 24 декабря создатели анимационного сериала "Смешарики" от ГК "Рики" порадуют своих поклонников выходом трех частей уникального альбома "СмешКаверФест", в котором прозвучат давно полюбившиеся композиции в исполнении таких групп, как "Мумий Тролль", "Несчастный случай", "Ногу свело", "Фрукты", "Кирпичи" и многих других", - рассказали в компании.

В альбом войдут сольные исполнения композиторов "Смешариков" Марины Ланда и Сергея Васильева. "С первого дня появления сериала и с выхода песни "От винта!" мы воспринимали "Смешариков" как рок-проект. Драйвовый, смелый и очень искренний. И вот, спустя 18 лет, наша мечта осуществилась, и ее подхватили звезды рока. И не просто подхватили, а еще и сделали свои каверы - талантливые и порой совершенно неожиданные", - отметили композиторы.

"Я и подумать не мог, что когда-нибудь мне выпадет такая радость и такая честь одновременно, - привели в пресс-службе слова лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева. - Песни "Смешариков" я и мои дети знаем наизусть. Мне кажется, что с появлением этого сериала произошло возрождение детской песни в России".

Кортнев и команда исполнили для проекта песню "Марафонец", группа "Мумий Тролль" - "От винта!", участники "Ногу свело" перепели "Куда уходит старый год?", а Сурганова - композицию "Ниточка".

Премьера "Смешариков" состоялась в 2003 году. Помимо "классических" серий существуют полнометражные мультфильмы и спин-оффы, в частности о финансовой грамотности, с участием тех же героев.