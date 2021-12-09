Сценарий документального фильма про Челюскина победил в питчинге дебютантов в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 9 декабря. /ТАСС/. Сценарная заявка фильма о жизни и подвиге российского полярного мореплавателя Семена Челюскина победила в категории "Документальное кино" Северо-Западного питчинга дебютантов, который прошел в рамках Северо-Западного молодежного кинофорума в Архангельске, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе кинофорума.

Питчинг - презентация идей кинокартин для нахождения инвесторов.

"В категории "Документальное кино" - "Челюскин. Задание императора", автор сценария Валерий Тимощенко, режиссеры Андрей Тимощенко, Кирилл Жуков, продюсер Валерий Тимощенко (Краснодар). Проект получает 500 тыс. рублей от Союза кинематографистов России и Фонда президентских грантов. Фильм расскажет о жизни и подвиге Семена Челюскина, о доблести русских первопроходцев и освоении Арктики, о том, как была прочерчена карта России на северных и восточных рубежах", - сказали в пресс-службе.

Проект также получает продюсерскую разработку от студии Лендок и техническую поддержку от компании Canon.

В категории "Игровое кино" лучшим стал проект "Про корову", автор сценария, режиссер и продюсер Антон Симухин (Москва, Калининград). Этот фильм также получил на съемки 500 тыс. рублей от Союза кинематографистов России и Фонда президентских грантов. По сюжету невезучая москвичка приезжает в деревню хоронить отчима, чтобы получить в наследство дом, который хочет продать и увеличить себе грудь. Денег на похороны нет, и она решает продать корову. Проект также получает техническую поддержку от компании Canon, постпродакшн звука от студии Лендок, оборудование для производства от школы кино "Инфильм".

Эксперты также отметили проект "Самый счастливый день" по мотивам рассказа Анатолия Алексина, автор сценария Лидия Шатохина. Она получила сертификат от Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения на обучение на подготовительном курсе факультета дополнительного образования "Основы режиссуры игрового, неигрового кино, телевизионных фильмов и телепрограмм".

О форуме

Северо-Западный молодежный кинофорум проводился в рамках Всероссийского молодежного кинофорума. Этапы Всероссийского молодежного кинофорума в этом году проходят в 13 регионах России с общим призовым фондом 20 млн рублей. Организаторы Общероссийская общественная организация "Союз кинематографистов России" и Архангельская региональная молодежная общественная организация "Школа кино "Инфильм" при поддержке Фонда президентских грантов, правительства Архангельской области, Национального фонда поддержки правообладателей, компании Canon, Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения, продюсерского центра Moviestart и других организаций.