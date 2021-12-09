РОСИЗО и ГИТИС создали совместную творческую лабораторию

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО и Российский институт театрального искусства ГИТИС объявили о начале сотрудничества и запуске совместной творческой лаборатории. Студенты института смогут предлагать проекты для воплощения в концепциях выставок РОСИЗО, сообщили в четверг в пресс-службе выставочного центра.

"РОСИЗО объявляет о начале своего сотрудничества с Российским институтом театрального искусства - ГИТИС. Творческая лаборатория ГИ - РО (ГИТИС - РОСИЗО) на базе двух российских институций объединит будущих сценографов, театральных режиссеров и продюсеров не на театральных подмостках, а в выставочных залах. В рамках сотрудничества студенты ГИТИСа предложат свои проекты для воплощения их в архитектурных и сценографических концепциях выставок РОСИЗО", - говорится в сообщении.

Первым совместным проектом станут "Детские сказки" - выставка по мотивам иллюстраций к детским книгам, которая откроется 16 декабря в выставочном зале РОСИЗО. На выставке представят иллюстрации к сказкам из РОСИЗО 1970-1980-х годов. "Вновь оживут перед нами давно полюбившиеся благородные герои в рисунках российских художников и в оформлении студентов факультета сценографии ГИТИСа", - отметили в пресс-службе.

РОСИЗО - многопрофильная организация, занимающаяся разработкой и реализацией выставочных проектов в партнерстве с ведущими мировыми музеями и культурными институциями как в России, так и за рубежом. "В основе стратегии РОСИЗО заложено межведомственное сотрудничество, и наша инициатива, направленная на развитие профессиональных связей в области образования в сфере культуры, надеюсь, является лучшим подтверждением этому", - процитировали в пресс-службе генерального директора организации Ольгу Галактионову.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский также отметил важность сотрудничества с музейно-выставочным центром. По его мнению, это поможет "подталкивать студентов к новым опытам": перформансу, паблик-арту и другим жанрам.