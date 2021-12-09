"Мосфильм" завершит реставрацию фильмов Тарковского к 90-летию со дня рождения режиссера

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Киностудия "Мосфильм" планирует до конца 2021 года закончить реставрацию картин Андрея Тарковского "Сталкер", "Солярис", "Андрей Рублев" и других, некоторые из них выпустят в повторный прокат в год 90-летия со дня рождения режиссера в 2022 году. Об этом гендиректор студии Карен Шахназаров рассказал на заседании в Минкультуры РФ.

Заседание рабочей группы по подготовке плана мероприятий, приуроченных к 90-летию со дня рождения режиссера Андрея Тарковского, состоялось в министерстве в четверг. "Мы рассчитываем в следующем году ряд картин выпустить в повторный прокат и бесплатно отдать некоторые отреставрированные фильмы для показа на центральных телеканалах. Фильм "Страсти по Андрею" хотим также предложить ряду крупных международных кинофестивалей", - рассказал Шахназаров, которого процитировали в пресс-службе.

"Мосфильм" планирует завершить реставрацию тех фильмов Тарковского, правами на которые обладает студия. Среди них "Сталкер", "Солярис", "Андрей Рублев", "Иваново детство", "Зеркало", а также первая и полная режиссерская версия фильма "Андрей Рублев", которая носит название "Страсти по Андрею". Реставрацию учебных работ Тарковского проведет ВГИК.

Глава департамента кинематографии и цифрового развития министерства Светлана Максимченко сообщила, что в юбилейный год мастера планируется провести ретроспективы и фестивали, издать книги о режиссере и оцифровать его лекции. Минкультуры России будет оказывать всестороннюю информационную поддержку всем мероприятиям, которые пройдут в рамках празднования в 2022 году. На портале "Культура.РФ" появится проект, посвященный юбилею Тарковского.

Кроме того, режиссер Андрей Кончаловский предложил снять документальный фильм памяти Тарковского. "Мне кажется, нужно сделать документальный фильм, в котором люди, которые знали Андрея, любили его, поделились бы личными воспоминаниями об этой яркой личности. Также было бы очень важно найти человека, который мог бы доступно, живо и увлекательно объяснить широкой публике, в чем заключался смысл творчества Тарковского", - отметил он.

Особое внимание уделят и международным мероприятиям. В частности, сын режиссера Андрей Тарковский-младший, представляющий Международный фонд Андрея Тарковского, рассказал о масштабной программе празднования юбилея, в которой числятся международные выставки и лекции, а также показы отреставрированных фильмов на международных фестивалях за рубежом.