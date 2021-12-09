Названы лауреаты "Премии читателя"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Лауреатами всероссийской литературной награды "Премия читателя" стали писатель, поэт, главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев за роман "Концертмейстер", а также писатели Павел Басинский и Екатерина Барбаняга за роман-диалог "Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины". Об этом объявили участники пресс-конференции в ТАСС.

"Премия читателя" 2021 года в номинации "Художественная проза" вручается Максиму Замшеву за роман "Концертмейстер", - заявила координатор молодежного жюри "Премии читателя", поэтесса Анна Харитонова.

В этом году награда впервые была вручена в двух номинациях: "Художественная проза" и "Документальная проза (Non-fiction)". Во второй номинации победило сразу два автора. "Впервые в истории "Премии читателя" одну награду получают сразу два автора: Павел Басинский и Екатерина Барбаняга за их совместный роман-диалог "Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины", - объявила Харитонова.

Как признался Максим Замшев, ему приятно было оказаться в компании тех авторов, которые оказались в лонг-листе и в шорт-листе премии. "Каждый писатель хочет, "а", чтобы его читали и, "б", чтобы его читали молодые люди. В этой премии это совмещается, что прекрасно. Второй момент, как мне кажется, очень важный, что библиотеки сейчас становятся теми институциями, которые в большей степени регулируют литературный процесс, нежели рынок и все остальное", - отметил лауреат.

Павел Басинский назвал их совместный с Екатериной роман "карантинным явлением". "В прошлом году, когда грянул карантин, Катя жила в Петербурге, я жил в Москве, встречаться мы не могли, и мы как-то так по переписке написали эту книгу", - сказал он. Писатель поблагодарил читателей, выбравших их книгу. Екатерина Барбаняга в свою очередь поблагодарила библиотеки, которые тепло приняли их произведение, поддерживали и помогали в продвижении романа.

Широкий спектр предпочтений

Победителей выбирали более чем в 40 библиотеках, включая Российскую государственную библиотеку для молодежи (РГБМ), сообщила директор РГБМ, вице-президент Российской библиотечной ассоциации Ирина Михнова. "В этом году вместе с нашей библиотекой в конкурсе участвуют 46 библиотек. Наблюдая динамику, включенность библиотек в эту премию, в этот процесс, я думаю, что у нас в следующем году их будет, может быть, даже значительно больше", - предположила она. Важными моментами Михнова назвала участие в премии молодежных читательских советов, а также повышение качества анализа читательского спроса благодаря премии, которая объединяет сразу десятки библиотек.

"Благодаря расширению географии изменилась и картина предпочтений, но количество библиотек - это только часть пазла. Очень важно, что в этом году сильно расширился состав жюри, которое состоит из молодых читателей 18-35 лет", - отметил руководитель литературных программ РГБМ, автор концепции и координатор "Премии читателя" Евгений Харитонов. "Легитимность лауреатства", по его словам, подтверждается тремя главными инстанциями: библиотечном сообществом, которое формируется лонг-лист и анализирует реальный читательский спрос, литературным экспертным сообществом, которые формируют шорт-лист, и читателями, которые делают свой выбор. Разросшаяся география премии и широкий спектр предпочтений, оторванных от очевидных трендов, сделали премию этого года, по его словам, максимально интересной и репрезентативной.

Победитель прошлого года Андрей Рубанов отметил, что премия способствует развитию библиотек. "За десять лет я объехал примерно четверть библиотек нашей страны - от Калининграда до Южно-Сахалинск. И я неожиданно обнаружил в эти последние годы, что библиотечное дело развивается, что в него вкладываются деньги", - сказал писатель.

Прозаик, публицист, лауреат премий "Русский Букер" и "Ясная поляна" Ольга Славникова добавила, что литературные премии прежде всего позволяют литературе как таковой оставаться в информационном пространстве, а шорт-листы премий для читателей становятся рекомендательным списком.

"Премия читателя" - первая в России литературная награда, вручаемая библиотечным сообществом. Премия учреждена в 2015 году Российской государственной библиотекой для молодежи при поддержке Министерства культуры РФ, Российской библиотечной ассоциации, Союза литераторов РФ, Интернационального союза писателей, Русского ПЕН-центра и Литературного института имени М. Горького. Среди лауреатов премии прошлых лет - Вадим Панов, Гузель Яхина, Алексей Слаповский, Виктор Пелевин, Андрей Рубанов.