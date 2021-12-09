Первая за 50 лет персональная выставка крымского художника Богаевского пройдет в Москве

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Российская государственная художественная галерея, созданная в Севастополе в рамках культурно-образовательного комплекса, подготовит первую за полвека персональную выставку известного крымского художника Константина Богаевского к фестивалю "Крымская весна", традиционно проходящему в Москве в марте - к годовщине воссоединения Крыма с Россией, сообщил журналистам в четверг директор музейного комплекса Виталий Зотов.

"Будет большая выставка, она откроется в рамках фестиваля "Крымская весна" в Москве. Это будет выставка, приуроченная к 150-летию Константина Богаевского, это один из крымских живописцев, который незаслуженно забыт. В последний раз его большая выставка была 50 лет назад, в Москве", - сказал Зотов.

Он уточнил, что для организации выставки уже проделана большая работа: картины Богаевского запрошены из Русского музея, Третьяковской галереи и крымских музеев. "Это очень интересный художник, и это будет возможность показать, какие интересные вещи хранятся в Крыму", - отметил Зотов.

На сайте Феодосийской картинной галереи имени И.К. Айвазовского сообщается, что живописец, акварелист, литограф, признанный мастер исторического пейзажа Константин Федорович Богаевский родился в Феодосии в 1872 году. Первым его учителем был Адольф Фесслер - ученик известного мариниста Ивана Айвазовского, чью мастерскую также посещал Богаевский. В 1891 году он поступил в Петербургскую Академию художеств, где занимался, в том числе, у Архипа Куинджи, руководившего пейзажной мастерской. Вернувшись в Крым, Богаевский, как отмечал известный поэт Максимилиан Волошин, "стал голосом" древней крымской земли - именно самобытная природа полуострова оказалась одной из главных тем для творчества художника; также он работал и в иных жанрах. Начало Великой Отечественной войны застало Богаевского в Феодосии, он не стал покидать родной город, продолжал работу, а в феврале 1943 года во время бомбежки.

Севастопольский культурно-образовательный комплекс займет почти 50 гектаров в центре города. Он станет одним из четырех подобных комплексов, создающихся в России, в него войдут академия хореографии, театр оперы и балета, музейный комплекс. Вокруг будет зелёная зона.

В 2019 году Путин поручил построить культурно-образовательные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Поставлена задача обеспечить начало работы комплексов к 31 декабря 2023 года. В Севастополе работы ведутся с опережением графика.