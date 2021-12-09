Умер один из основателей Bronski Beat Стив Бронски

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Один из основателей британской группы Bronski Beat Стив Бронски умер на 62-м году жизни. Об этом сообщил в четверг в Twitter бывший солист коллектива Джимми Сомервилл.

"С печалью узнал, что Стив Бронски умер. Он был талантливым и очень сильно чувствовавшим мелодию человеком. Работать с ним над песнями и над той песней, которая изменила наши жизни и коснулась жизней столь многих других людей, было забавно и восхитительно", - написал он.

Группа, играющая в стиле синти-поп, была основана в 1983 году Бронски вместе с Соммервилом и музыкантом Ларри Стейнбачеком. Ее самой популярной композицией стал дебютный сингл Smalltown Boy, выпущенный в 1984 году. Песня достигла третьей строчки в британских чартах, стала самой популярной в Нидерландах и Бельгии, вошла в топ-10 хит-парадов разных странах. Видеоклип на эту композицию также был довольно популярным, в том числе и в 1990-е годы в России.

Основное время деятельности группы пришлось на 1980-е и 1990-е годы, когда она записала четыре студийных альбома. В 2017 году Bronski Beat выпустила новый альбом после 22-летнего перерыва, а единственным участником группы из оригинального состава оставался сам Бронски. Стейнбачек умер в 2017 году.