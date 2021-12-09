Форт и торговые ряды XIX века подготовили к музеефикации в культурном кластере Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Остатки береговой батареи и фрагмент торговых рядов XIX века, обнаруженные в районе мыса Хрустальный, подготовлены к музеефикации, сообщил журналистам в четверг заместитель директора ООО "Археология Крыма" Артем Кречин.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что музейный комплекс, который создается в Севастополе в рамках культурно-образовательного комплекса на мысе Хрустальный, пришлось перенести на новое место из-за обнаруженных на площадке археологических объектов. В их числе - остатки птичьих рядов рынка XIX века, "чудом сохранившиеся под фундаментом" древние гончарные печи, строения, относившиеся к военному укреплению "Форт Меньшиков".

"Объекты, обнаруженные в 2020 году, частично законсервированы, частично подготовлены для музеефикации - те, которые в достаточно хорошем состоянии находятся, выше отметки земли. [Подготовлены к музеефикации] стены форта Меньшиков, торговые ряды и складской сарай", - сказал Кречин.

Он уточнил, что законсервированы участок с фундаментами и стенами XIX века, так как пока нет технологий, чтобы исследовать их, не подвергая опасности разрушения стены форта, которые находятся выше и планируются к музеефикации. Чтобы избежать повреждений, законсервированный участок накрыт специальным полотном - геотекстилем, а сверху засыпан грунтом.

Кречин добавил, что с ноября продолжаются раскопки на территории форта Меньшиков - на ранее не изученной территории. Результаты изысканий также будут учтены при проектировании музейного комплекса, который планируется построить рядом с участком, где найдены археологические объекты.

В свою очередь представитель фонда "Национальное культурное наследие" при правительстве города Севастополя Сергей Волков сообщил, что планируются создать археологический парк, куда войдут данные объекты.

О комплексе

Севастопольский культурно-образовательный комплекс займет почти 50 га в центре города. Он станет одним из четырех подобных комплексов, создающихся в России, в него войдут академия хореографии, театр оперы и балета, музейный комплекс. Вокруг будет зеленая зона.

В 2019 году Путин поручил построить культурно-образовательные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Поставлена задача обеспечить начало работы комплексов к 31 декабря 2023 года. В Севастополе работы ведутся с опережением графика.