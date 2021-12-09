Академию хореографии в Севастополе построят в 2022 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Строительство Академии хореографии, которая создается в Севастополе в структуре культурно-образовательного комплекса, завершат в 2022 году, сообщил журналистам в четверг проректор по развитию ФГБОУ ВО "Академия хореографии" Кирилл Москалев.

"Мы рассчитываем, что на следующий год достроят наше здание и мы полностью перейдем в его владения и будем обучать наших воспитанников здесь", - сказал он.

Генеральный директор строительной компании АО "АРГО" Константин Хомяков рассказал, что в здании хореографической академии предусмотрены несколько блоков: жилые для детей 10-14 лет и старше 14-и, школьный с учебными классами, спортивный с хореографическими классами, спортзалом и бассейном, учебная сцена и зимний сад, центром композиции в котором будет большое живое дерево.

Севастопольский культурно-образовательный комплекс займет почти 50 га в центре города. Он станет одним из четырех подобных комплексов, создающихся в России, в него войдут академия хореографии, театр оперы и балета, музейный комплекс. Вокруг будет зеленая зона.

О первом наборе учеников

Также Москалев сообщил, что в 2022 году планируется набор первых групп, которые будут получать среднее профессиональное образование в области хореографии в севастопольской академии.

"Со следующего года запускаем программу среднего профессионального образования - дети после начальной школы будут поступать к нам и учиться полностью в интегрированной школе. Это и спецпредметы для будущих артистов балета, и общеобразовательная школа", - сказал Москалев.

Он уточнил, что набор состоится в июне, и возможностью поступить в академию уже интересуются не только жители Севастополя, но и других регионов России. Планируется, что обучение будет длиться восемь лет. В первый год на эту программу будет набрано 36 детей - два класса. Всего академия рассчитана на 250 детей.

Ранее сообщалось, что в здании предусмотрены школа, общежитие для ребят, бассейн и помещения для профильных занятий. "Предполагается 16 балетных залов: маленькие 130-140 кв. м и шесть больших балетных залов площадью 250-270 кв. м. Также будет учебный театр, не очень большой, но это позволит проводить театрализованные спектакли здесь, на нашей сцене", - пояснил Москалев.

Проректор добавил, что несмотря на отсутствие собственного здания, академия уже два года проводит занятия: в подготовительном отделении сейчас занимаются дети в возрасте от 7 до 10 лет, при этом на бюджетной основе обучаются более 60 человек. Занятия проводят профессиональные хореографы из разных городов страны. "Мы надеемся, что со сдачей жилого дома (многоэтажку для сотрудников культурно-образовательного комплекса планируется достроить летом 2022 года) к нам поедут специалисты с материка. На данный момент те сотрудники, которые у нас работают, я имею в виду преподавательский состав, - мы полностью себе снимаем квартиры за свой счет, что достаточно неудобно и накладно для нас", - отметил он.