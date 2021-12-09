Леонид Юзефович с романом "Филэллин" получил премию "Большая книга"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Писатель Леонид Юзефович получил национальную премию "Большая книга" за роман "Филэллин". Об этом объявлено на торжественной церемонии, состоявшейся в четверг в Доме Пашкова.

Юзефович пообещал отдать часть премии на консервацию якутского села Сасыл-Сысыы.

"Здесь я получал премию "Большая книга" за свой документальный роман "Зимняя дорога". Действие его происходит в Якутии. Я бывал в Якутии и раньше, но я никогда не был в том самом селении, где происходила эта великая битва между красным командиром Иваном Стродом и белым генералом Анатолием Пепеляевым. И вот два месяца назад я туда наконец попал. Это было тяжелое путешествие, но все-таки я его выдержал, в моем возрасте это было непросто. И я хочу сказать, что на меня это произвело настолько сильное впечатление, что оно вообще затмило все, что я видел за последние годы. И вот часть этой премии я отдам на консервацию того, что осталось вот в этом селении Сасыл-Сысыы", - сказал он.

Как заметил в беседе с корреспондентом ТАСС писатель Владимир Березин, роман Юзефовича "Филэллин" написан о любви. Самое ценное в этом сюжете то, что человеческие эмоции оказываются там не архаичными, а понимаемыми вне времени. В чем-то это даже актуальный политический роман, отметил он.

Второе и третье места

Второе место заняла писательница Майя Кучерская с произведением "Лесков: Прозеванный гений". "Ни одна книжка не может появиться на свет, если нет людей, кроме автора, в ней заинтересованных. Тяжело быть писателем, но спасибо, что вы нам в этом помогаете," - отметила Кучерская.

Председатель совета экспертов "Большой книги" Михаил Бутов сказал ТАСС, что потребность в новой биографии Лескова ощущается давно. "Для все большего числа читателей Николай Лесков становится одним из самых важных русских писателей. И при этом по какой-то инерции он все еще числится писателем "второго ряда", - отметил Бутов. Кучерская в своей книге, по его словам, беспристрастна к фактам жизни писателя, не замалчивает сюжетов, которые сейчас определенно назвали бы скандальными, но и не останавливается на них дольше необходимого.

"Главное для нее - внимательное вглядывание в творчество Лескова, осмысление его общественной позиции. И перед нами не просто академическая биография, написанная в строгом ученом стиле. Книга имеет сложную структуру, здесь части с изложением и анализом фактов перемежаются вольными, почти романными главами", - пояснил он.

На третьем месте оказалась работа Виктора Ремизова "Вечная мерзлота". "Вечную мерзлоту" мне помогли делать многие люди. Всем им большая моя признательность. Но особую свою признательность я бы хотел выразить красноярскому обществу "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом - прим. ТАСС). Без их глубокого, серьезного, долгого и самоотверженного труда этой книги просто не было бы", - сказал он. Действие книги "Вечная мерзлота" разворачивается вокруг строительства Трансполярной железной дороги - последнего большого сталинского проекта.

О других наградах

Спецприз "За вклад в литературу" присужден Государственному музею истории российской литературы им. В. И. Даля. В народном голосовании XVI сезона премии победу одержал роман "Симон" Наринэ Абгарян, на втором месте - "Риф" Алексея Поляринова, на третьем - "Сад" Марины Степновой.

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Соучредителями выступают ТАСС, Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, министерство культуры и другие. Ежегодно присуждаются три премии, денежное содержание главного приза - 3 млн рублей, второго - 1,5 млн рублей, третьего - 1 млн рублей. Наградной комплект состоит из памятного наградного знака и диплома.