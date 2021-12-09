Реставрацию нескольких фильмов Андрея Тарковского планируют завершить в 2021 году

ТАСС, 9 декабря. Реставрацию кинолент Андрея Тарковского планируют завершить до конца 2021 года, в том числе будут восстановлены фильмы "Сталкер", "Солярис", "Андрей Рублев". Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Ивановской области по итогам заседания рабочей группы по подготовке к 90-летию со дня рождения режиссера, которое будет отмечаться в 2022 году.

"До конца 2021 года планируют завершить реставрацию картин Андрея Тарковского, в том числе "Сталкер", "Солярис", "Андрей Рублев", "Иваново детство", "Зеркало". Восстановят и первую полную режиссерскую версию фильма "Андрей Рублев", которая носит название "Страсти по Андрею". Несколько картин выпустят в повторный прокат, а также покажут на центральных телеканалах. ВГИК отреставрирует учебные работы режиссера", - говорится в сообщении.

Эта тема обсуждалась на заседании рабочей группы по подготовке к празднованию 90-летия со дня рождения Тарковского. Заседание прошло в четверг под председательством директора департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Светланы Максимченко. В мероприятии принял участие губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

По словам Максимченко, уже сейчас готовятся различные проекты, в том числе ретроспективы, фестивали, издание книг о режиссере, оцифровка его лекций. Мероприятия проведут на различных площадках, например, в Ивановской области на международном кинофестивале имени Андрея Тарковского "Зеркало". "На портале "Культура.РФ" появится проект, посвященный юбилею режиссера", - добавили в пресс-службе.

О планах празднования 90-летия со дня рождения Тарковского глава Минкульта РФ Ольга Любимова сообщила 31 августа на закрытии XV Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который ежегодно проходит в Ивановской области. Родиной Тарковского является ивановский город Юрьевец, где находится музейный центр режиссера. В сентябре Минкульт утвердил состав оргкомитета, его возглавила Любимова, в состав вошли более 20 госслужащих и представителей культуры.

Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".