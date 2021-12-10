В Петербурге открывается зимний фестиваль "Площадь Искусств" в честь 100-летия филармонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Звездные музыканты из стран Европы, Азии и Америки выступят на XXI Международном зимнем фестивале "Площадь Искусств", посвященном 100-летию Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Праздник пройдет в двух залах старейшей концертной организации России с 10 по 26 декабря.

В первый вечер в Большом зале дадут совместный концерт французский виолончелист Готье Капюсон и российский пианист Николай Луганский. В их исполнении прозвучат сонаты Клода Дебюсси, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова.

"Столетие филармонии обязывает, поэтому впервые фестиваль будет столь масштабным и по длительности, и по количеству концертов, и по числу участников. В Большом и Малом залах пройдут в общей сложности 18 программ симфонической и камерной музыки. Кульминацией станет субботний гала-концерт в Большом зале, где под управлением маэстро Николая Алексеева выступят два наших филармонических оркестра при участии солистов из России, Франции и Японии", - рассказал на пресс-конференции, посвященной фестивалю, заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.

На фестивале выступят давние друзья филармонии Элисо Вирсаладзе, Борис Березовский, Рудольф Бухбиндер (Австрия), а самым юным участником впервые станет 15-летний пианист Петр Акулов, завоевавший в мае этого года Гран-при III Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition.

Фестивальная афиша

Вместе с филармоническими коллективами на фестивале дадут концерты Государственный академический симфонический оркестр России имени Евгения Светланова под управлением Василия Петренко, Симфонический оркестр musicAeterna Теодора Курентзиса, камерный ансамбль "Солисты Москвы", которым руководит Юрий Башмет.

Среди участников праздника - дирижер из Израиля Элиаху Инбал, американский виолончелист Златомир Фанг, певцы Сергей Лейферкус и Юлия Лежнева. С интересом ожидается вокальный вечер всемирно известной звезды оперы Элины Гаранча (Латвия), которая впервые в России выступит с камерной программой. Фестиваль завершится 26 декабря в Большом зале филармонии выступлением заслуженного коллектива России и маэстро Андраша Шиффа (Великобритания). Он предстанет в этом концерте как пианист и как дирижер.

Программу дополнят соседи филармонии по Площади Искусств. Михайловский театр покажет оперу Петра Чайковского "Опричник", Театр музыкальной комедии - премьеру спектакля "Моя прекрасная леди" на музыку Фредерика Лоу. Государственный Русский музей представлен в афише двумя выставками - "Космизм в русском искусстве" и "Вячеслав Пакулин. В поисках стиля эпохи".

Фестиваль был основан художественным руководителем филармонии народным артистом СССР Юрием Темиркановым в 1999 году как масштабное культурное событие зимнего Санкт-Петербурга. В 2020 году его пришлось отменить из-за пандемии, поскольку организаторы не хотели проводить столь авторитетный праздник без зарубежных участников.